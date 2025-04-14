Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
564,39
Экономия при брони: -81,25 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
122.5 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
568,62
Экономия при брони: -30,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
123.7 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
577,80
Экономия при брони: -39,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Лозовая, просп. Победы, 15
123.8 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
558,63
Экономия при брони: -20,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
129.7 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
568,97
Экономия при брони: -27,58 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
130.1 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
572,66
Экономия при брони: -31,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
130.2 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
130.4 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
132.8 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
133.2 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
133.8 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Британская, 1
145.0 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
568,10
Экономия при брони: -26,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Ильинская, 8
145.0 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Терновка, ул. Пушкина, 2
163.6 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
165.0 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
577,65
Экономия при брони: -36,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
165.4 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
568,53
Экономия при брони: -27,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Гадяч, ул. Гадячского договора, 23
166.2 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 35
166.8 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
361,25
Экономия при брони: -45,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
183.1 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 111
184.4 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
573,64
Экономия при брони: -57,18 грн