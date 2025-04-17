Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
568,67
Экономия при брони: -29,72 грн
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Киев, ул. Рейгана Рональда, 8-Д
120.4 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
563,05
Экономия при брони: -21,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
125.0 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
575,64
Экономия при брони: -110,85 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
125.1 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
576,13
Экономия при брони: -111,34 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
126.4 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
571,81
Экономия при брони: -33,79 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
126.8 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
128.2 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Киев, ул. Братства тарасовцев, 12-А
129.6 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
129.7 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
129.8 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Мед-сервис
Киев, перек. Урловская / Ахматовой Анны, 11/44
130.0 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
492,00
Экономия при брони: -112,20 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
492,00
Экономия при брони: -112,20 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Княжий Затон, 9
130.4 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
130.6 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Киев, ул. Борщаговская, 128
130.7 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Киев, ул. Липковского Василия, 23
131.1 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Киев, ул. Махова Александра, 6-А
135.5 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
Подорожник
Обухов, ул. Киевская, 166-К
157.9 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Экономия при брони: -77,00 грн
Аптека копейка
Васильков, просп. Киевский Шлях, 180-А
158.6 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
573,15
Экономия при брони: -32,08 грн