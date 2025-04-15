Киев
Витоптик (Vitoptic)

Витоптик (Vitoptic)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 55 аптеках в Львов
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
320,61 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Экономия при брони: -57,90 грн
483,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
568,13
Экономия при брони: -51,67 грн
516,46 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
361,25
Экономия при брони: -38,62 грн
322,63 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
458,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
570,29
Экономия при брони: -53,83 грн
516,46 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
445,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
564,46
Экономия при брони: -48,00 грн
516,46 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
180,35
Экономия при брони: -19,28 грн
161,07 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Экономия при брони: -57,90 грн
483,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
576,67
Экономия при брони: -86,03 грн
490,64 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Франко Ивана, 26
1.3 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
445,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
572,66
Экономия при брони: -72,86 грн
499,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Экономия при брони: -57,90 грн
483,70 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
327,34 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Экономия при брони: -57,90 грн
483,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
528,85
Экономия при брони: -29,05 грн
499,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Экономия при брони: -57,90 грн
483,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
572,60
Экономия при брони: -118,12 грн
454,48 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Витоптик капсулы 450 мг №30
Фармпродукт
577,54
Экономия при брони: -17,26 грн
560,28 грн
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