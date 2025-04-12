в случае регулярных циклических кровотечений лечение рекомендуется начинать на 5-й день цикла.

Схема I: суточная доза 50 мг (1 таблетка) ежедневно в течение 5 дней, под контролем реакции яичников путем проведения клинических и лабораторных исследований. Овуляция большей частью происходит между 11-м и 15-м днем цикла.

Схема II: эту схему следует применять в случае неудачи при лечении по схеме I. Суточные дозы по 100 мг (2 таблетки) необходимо принимать на протяжении 5 дней, начиная с 5-го дня следующего цикла. Если терапия не привела к овуляции, можно назначить повторный курс (100 мг). При отсутствии овуляции и в этом случае после 3-месячного перерыва можно попробовать провести еще один 3-цикловой курс лечения. Если и после этого не состоялась овуляция, повторять лечение не рекомендуется.

Общая доза на протяжении цикла не должна превышать 750 мг.

В случае отсутствия менструации после применения контрацептивных средств рекомендуется принимать по 50 мг (1 таблетка) в сутки в течение 5 дней.

Относительно бесплодия у мужнин, то олигоспермию лечат введением суточной дозы 50 мг (1 таблетка) в течение 6 нед.

Важно не превышать указанные дозы.