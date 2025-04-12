Клостилбегит® (Clostilbegyt®)
Клостилбегит инструкция по применению
Состав
Кломифена цитрат - 50 мг
Фармакологические свойства
кломифен (2-[4-(2-хлоро,-1, 2-дифенилетенил)фенокси]-N, N-Диетиламина дигидроцитрат (смесь Е- и Z-изомера)). Активный ингредиент препарата — антиэстроген нестероидной структуры, стимулирующий овуляцию. Механизм действия объясняется способностью специфично связываться с рецепторами эстрогенов в гипоталамусе и яичниках. Препарат в низких дозах усиливает секрецию гонадотропных гормонов (пролактина, фолликулостимулирующего и лютеинизирующего) и стимулирует овуляцию. Клостилбегит в высоких дозах тормозит секрецию гонадотропинов. Не выявляет гестагенной и андрогенной активности.
После применения полностью всасывается в ЖКТ. Метаболизируется в печени. Экскретируется в основном с желчью, подлежит энтерогепатической рециркуляции, из организма выводится с калом. Период полувыведения составляет 5–7 дней.
Показания Клостилбегит
для лечения при ановуляторных нарушениях менструального цикла, в том числе индукции овуляции у женщин с ановуляторным циклом, синдрома Киари — Фроммеля, синдрома Штейна — Левенталя, вторичной аменореи разной этиологии (в том числе аминореи после применения противозачаточных средств), олигоменореи, галактореи (неопухолевого генеза), олигоспермии.
Применение Клостилбегит
в случае регулярных циклических кровотечений лечение рекомендуется начинать на 5-й день цикла.
Схема I: суточная доза 50 мг (1 таблетка) ежедневно в течение 5 дней, под контролем реакции яичников путем проведения клинических и лабораторных исследований. Овуляция большей частью происходит между 11-м и 15-м днем цикла.
Схема II: эту схему следует применять в случае неудачи при лечении по схеме I. Суточные дозы по 100 мг (2 таблетки) необходимо принимать на протяжении 5 дней, начиная с 5-го дня следующего цикла. Если терапия не привела к овуляции, можно назначить повторный курс (100 мг). При отсутствии овуляции и в этом случае после 3-месячного перерыва можно попробовать провести еще один 3-цикловой курс лечения. Если и после этого не состоялась овуляция, повторять лечение не рекомендуется.
Общая доза на протяжении цикла не должна превышать 750 мг.
В случае отсутствия менструации после применения контрацептивных средств рекомендуется принимать по 50 мг (1 таблетка) в сутки в течение 5 дней.
Относительно бесплодия у мужнин, то олигоспермию лечат введением суточной дозы 50 мг (1 таблетка) в течение 6 нед.
Важно не превышать указанные дозы.
Противопоказания
Клостилбегит не следует назначать при аллергии на активный ингредиент и/или другие компоненты препарата; в период беременности; при заболевании печени; кисте яичника; наличии опухоли; снижении функции гипофиза; маточного кровотечения неизвестной этиологии; нарушении зрения.
Побочные эффекты
к побочным эффектам, возникающим в основном только в случае применения препарата в высоких дозах, относятся головная боль, головокружение, тошнота, иногда рвота, депрессия, утомляемость, ощущение тревоги, бессонница, увеличение массы тела, боль в животе, приливы. Такие симптомы, как ухудшение зрения, после прекращения лечения исчезают. У некоторых женщин возможно увеличение яичников, иногда яичники могут увеличиться до 4–8 см, поэтому необходимо контролировать базальную температуру и в случае появления двухфазной температурной кривой лечение следует прекратить. При длительном введении препарата возможно выпадение волос. В отдельных случаях отмечают кожные высыпания, сопровождающиеся зудом, аллергический дерматит, боль в груди, болезненные менструации, нарушение мочеиспускания. Повышается вероятность многоплодной беременности.
Особые указания
перед началом применения таблеток необходимо провести определение функции печени, гормонального состояния и уровня гонадотропина при почечной экскреции. Необходимо также тщательное гинекологическое обследование.
Следует также в динамике контролировать функцию печени, размер яичников.
Препарат можно принимать только под контролем гинеколога, который может снизить дозу препарата или назначить его лишь кратковременно.
После успешного завершения курса терапии Клостилбегитом может быть назначено лечение прогестероном.
В начале лечения Клостилбегитом возможно временное ухудшение зрения. В этом случае управление транспортными средствами и работа с другими механизмами противопоказаны.
Каждая таблетка Клостилбегита содержит 100 мг лактозы, что следует учитывать при назначении препарата больным сахарным диабетом.
Взаимодействия
препарат не взаимодействует с другими лекарственными средствами. Рациональной считается комплексная терапия, проводимая по показаниям с применением Клостилбегита и препаратов гонадотропных гормонов.
Передозировка
Симптомы: тошнота, рвота, приливы, нарушение зрения, гипертрофия яичников, боль в желудке.
Условия хранения
при температуре 15–25 °С.