Клостилбегит® (Clostilbegyt®)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1460,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1460,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1460,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1460,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1437,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1453,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1466,80
Экономия при брони: -12,90 грн
1453,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,40
Экономия при брони: -0,50 грн
1453,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1464,40
Экономия при брони: -10,50 грн
1453,90 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1399,06 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1455,60
Экономия при брони: -1,70 грн
1453,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1496,20
Экономия при брони: -42,30 грн
1453,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1460,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1453,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1465,80
Экономия при брони: -11,90 грн
1453,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1424,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1460,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1478,70
Экономия при брони: -24,80 грн
1453,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1456,30
Экономия при брони: -2,40 грн
1453,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1460,90 грн