Клостилбегит® (Clostilbegyt®)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1523,68
Экономия при брони: -86,60 грн
1437,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1455,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1386,86 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1455,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1536,60
Экономия при брони: -73,65 грн
1462,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1515,98
Экономия при брони: -63,64 грн
1452,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1460,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1464,00
Экономия при брони: -8,80 грн
1455,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1455,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1464,50
Экономия при брони: -9,30 грн
1455,20 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн