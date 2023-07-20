КЛОМИФЕН (CLOMIFENUM) Действующее вещество
антиэстрогенное средство, избирательно угнетающее связывание эстрадиола с рецепторами в гипоталамусе. При этом по механизму обратной связи усиливается выработка гонадотропина и происходит стимуляция овуляции.
ановуляторные нарушения менструального цикла, в том числе индукция овуляции у женщин с ановуляторным циклом, синдром Киари — Фроммеля, синдром Штейна — Левенталя, вторичная аменорея различной этиологии (в том числе аменорея после применения противозачаточных средств), олигоменорея, галакторея (неопухолевого генеза), олигоспермия.
дозу кломифена и длительность терапии определяют индивидуально. При регулярных менструациях лечение начинают на 5-й день цикла. Первый курс терапии проводят в дозе 50 мг/сут в течение 5 дней; при этом необходим контроль реакции яичников с помощью клинических и лабораторных исследований. Овуляция, как правило, наступает на 11–15-й день цикла. Если в результате проведения данного курса терапии овуляция не наступила, назначают второй курс лечения с 5-го дня следующего цикла по 100 мг/сут в течение 5 дней. В случае неэффективности второго курса его повторяют снова. При отсутствии овуляции после 3-месячного перерыва проводят третий курс в тех же дозах. Если и после этого эффект отсутствует, то дальнейшая терапия кломифеном нецелесообразна. Курсовая доза не должна превышать 750 мг.
При аменорее, возникшей вследствие применения контрацептивных препаратов, как правило, первый курс (50 мг/сут в течение 5 дней) бывает эффективным.
Мужчинам при олигоспермии назначают по 50 мг 1–2 раза в сутки в течение 6 нед при систематическом контроле спермограммы.
период беременности, нарушение функции печени, кисты яичников, новообразования гипофиза, а также гипофизарная недостаточность, маточное кровотечение неуточненной этиологии.
головокружение, головная боль, тошнота, рвота, депрессия, повышенная утомляемость, возбудимость, бессонница, увеличение массы тела, боль внизу живота, вазомоторные симптомы и нарушения зрения (исчезают после окончания курса лечения). Редко возможно кистозное увеличение яичников, особенно при синдроме Штейна — Левенталя (яичник может увеличиваться до 4–8 см), поэтому в процессе лечения следует регулярно контролировать базальную температуру и при появлении ее бифазности отменить кломифен. При длительной терапии может усиливаться обратимое выпадение волос. Иногда отмечают сыпь на коже или аллергический дерматит, боль в молочных железах, дисменорею, полиурию и поллакиурию, многоплодную беременность.
до начала лечения рекомендуется провести исследование функции печени. Перед началом и регулярно в ходе лечения следует проводить тщательное гинекологическое обследование.
Кломифен целесообразно назначать в тех случаях, когда суммарное содержание гонадотропинов в моче несколько ниже или в пределах нормы, яичники при пальпации без изменений, функция щитовидной железы и надпочечников в норме.
При нарушении созревания яйцеклетки следует исключить другие причины бесплодия и в случае необходимости провести соответствующую терапию до назначения кломифена. Если во время лечения определяется увеличение яичников и их кистозное перерождение, кломифен следует отменить до нормализации размеров яичников. После этого суммарную дозу или продолжительность терапии необходимо уменьшить. В процессе лечения следует регулярно контролировать состояние яичников.
После терапии кломифеном определение сроков овуляции затруднено, часто наступает недостаточность функции желтого тела, поэтому после установления беременности рекомендуется профилактическое применение прогестерона.
Применение кломифена может вызывать нарушения зрения, поэтому пациенты, принимающие препарат, должны воздерживаться от управления транспортными средствами.