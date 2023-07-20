дозу кломифена и длительность терапии определяют индивидуально. При регулярных менструациях лечение начинают на 5-й день цикла. Первый курс терапии проводят в дозе 50 мг/сут в течение 5 дней; при этом необходим контроль реакции яичников с помощью клинических и лабораторных исследований. Овуляция, как правило, наступает на 11–15-й день цикла. Если в результате проведения данного курса терапии овуляция не наступила, назначают второй курс лечения с 5-го дня следующего цикла по 100 мг/сут в течение 5 дней. В случае неэффективности второго курса его повторяют снова. При отсутствии овуляции после 3-месячного перерыва проводят третий курс в тех же дозах. Если и после этого эффект отсутствует, то дальнейшая терапия кломифеном нецелесообразна. Курсовая доза не должна превышать 750 мг.

При аменорее, возникшей вследствие применения контрацептивных препаратов, как правило, первый курс (50 мг/сут в течение 5 дней) бывает эффективным.

Мужчинам при олигоспермии назначают по 50 мг 1–2 раза в сутки в течение 6 нед при систематическом контроле спермограммы.