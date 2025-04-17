Клостилбегит® (Clostilbegyt®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,62
Экономия при брони: -43,85 грн
1417,77 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1458,80
Экономия при брони: -3,20 грн
1455,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1506,33
Экономия при брони: -56,98 грн
1449,35 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1454,50 грн