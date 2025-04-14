Клостилбегит® (Clostilbegyt®)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1395,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1548,99
Экономия при брони: -99,47 грн
1449,52 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1393,16 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1398,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1565,26
Экономия при брони: -86,08 грн
1479,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1423,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1434,27 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1410,63 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1456,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1464,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн