Клостилбегит® (Clostilbegyt®)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 381 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1451,34 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1436,83 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1436,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1319,41 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1358,54 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1422,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1451,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1544,17
Экономия при брони: -99,26 грн
1444,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1468,30
Экономия при брони: -16,30 грн
1452,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,60 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1422,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1507,85
Экономия при брони: -68,86 грн
1438,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,60 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1464,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1464,00 грн