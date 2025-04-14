Клостилбегит® (Clostilbegyt®)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1426,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1465,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1428,15 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1466,80
Экономия при брони: -17,40 грн
1449,40 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1362,56 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1461,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Клостилбегит® таблетки 50 мг флакон №10
Egis
1455,10
Экономия при брони: -5,70 грн
1449,40 грн