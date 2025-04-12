применять с осторожностью при заболеваниях, которые могут привести к непроходимости желчных путей, и при тяжелых заболеваниях печени. В случае возникновения диареи или боли в животе лечение следует прекратить и проконсультироваться с врачом.

Холелесан содержит лактозу, поэтому препарат следует применять с осторожностью пациентам с наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или синдромом мальабсорбции глюкозы/галактозы.

Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат применяют только по назначению врача, если ожидаемая польза для женщины превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Дети. Применяют у детей в возрасте старше 6 лет по назначению врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.