Холелесан® (Cholelesan)
Холелесан инструкция по применению
Состав
Экстракт густой плодов моркови дикой и цветов календулы (7,75-13,4):1 - 60 мг
Экстракт сухой цветов бессмертника песчаного (40:1) - 50 мг
Куркумин С3 комплекс, полученный из куркумы длинной корней (64-66):1 - 20 мг
Масло куркумы - 5 мг
Масло мяты перечной - 7,5 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Холелесан является многокомпонентным средством натурального происхождения, фармакологические свойства которого обусловлены совокупным действием комплекса биологически активных веществ, входящих в состав препарата.
Холеретический (желчегонный) эффект препарата Холелесан — стимуляция образования желчи — обусловлен действием следующих компонентов препарата: экстракта моркови дикой, экстракта ноготков цветков, экстракта бессмертника песчаного, масла куркумы длинной, масла мяты перечной.
Холекинетическое действие препарата Холелесан — улучшение оттока желчи через желчевыводящие пути в двенадцатиперстную кишку и предотвращение застоя желчи — обусловлено наличием в его составе экстракта ноготков цветков, экстракта бессмертника песчаного и масла куркумы длинной.
Холеспазмолитический эффект препарата Холелесан — устранение болезненных спазмов желчевыводящих протоков — обусловлен действием экстракта моркови дикой и масла мяты перечной.
Гепатопротекторный эффект препарата Холелесан — улучшение метаболических процессов в печени — обусловлен действием экстракта моркови дикой, экстракта ноготков цветков, экстракта бессмертника песчаного, масла куркумы длинной, масла мяты перечной.
Фармакокинетика. Не изучалась.
Показания Холелесан
хронический некалькулезный холецистит. Дискинезия желчевыводящих путей. Хронический гепатит (в составе комплексного лечения).
Применение Холелесан
применяют внутрь. По 1–2 капсулы 3 раза в сутки. Препарат принимают за 30 мин до еды, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды. Максимальная суточная доза — 6 капсул.
Дозировку и длительность курса лечения определяет врач индивидуально в зависимости от характера и течения заболевания. Обычно курс лечения составляет 20 дней. Проведение повторных курсов лечения возможно после согласования с врачом.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, обструкция желчных путей, холангит, нагноение (эмпиема) желчного пузыря, желчнокаменная болезнь, острые воспалительные заболевания печени и желчного пузыря, тяжелая печеночная недостаточность, тяжелая почечная недостаточность, непроходимость мочевыводящих путей, острые заболевания почек.
Побочные эффекты
со стороны пищеварительного тракта: ощущение дискомфорта и вздутие живота, урчание в кишечнике, диарея, зуд в области заднего прохода, тошнота, отрыжка.
Со стороны ЦНС: головокружение, сонливость, головная боль, ощущение тяжести в голове.
Другие побочные эффекты: ощущение жара, покраснение лица.
Особые указания
применять с осторожностью при заболеваниях, которые могут привести к непроходимости желчных путей, и при тяжелых заболеваниях печени. В случае возникновения диареи или боли в животе лечение следует прекратить и проконсультироваться с врачом.
Холелесан содержит лактозу, поэтому препарат следует применять с осторожностью пациентам с наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или синдромом мальабсорбции глюкозы/галактозы.
Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат применяют только по назначению врача, если ожидаемая польза для женщины превышает потенциальный риск для плода или ребенка.
Дети. Применяют у детей в возрасте старше 6 лет по назначению врача.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий неизвестны.
Передозировка
до настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы.
Симптомы: при длительном применении в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление выраженности побочных реакций.
Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия; специфического антидота нет.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.