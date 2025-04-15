Львов (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
439,50 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
406,22
Экономия при брони: -16,80 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
439,70
Экономия при брони: -65,20 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
441,00
Экономия при брони: -66,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,10
Экономия при брони: -75,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
409,32
Экономия при брони: -36,72 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
419,79
Экономия при брони: -31,15 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
439,70
Экономия при брони: -65,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,10
Экономия при брони: -75,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,10
Экономия при брони: -75,60 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,50
Экономия при брони: -76,00 грн
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
439,70
Экономия при брони: -65,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,10
Экономия при брони: -75,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
439,70
Экономия при брони: -65,20 грн