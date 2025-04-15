Киев
Холелесан® (Cholelesan)

Холелесан® (Cholelesan)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 172 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
439,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
406,22
Экономия при брони: -16,80 грн
389,42 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
343,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
439,70
Экономия при брони: -65,20 грн
374,50 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
116,02 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
380,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
229,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
441,00
Экономия при брони: -66,50 грн
374,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,10
Экономия при брони: -75,60 грн
374,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
409,32
Экономия при брони: -36,72 грн
372,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
419,79
Экономия при брони: -31,15 грн
388,64 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
439,70
Экономия при брони: -65,20 грн
374,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,10
Экономия при брони: -75,60 грн
374,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,10
Экономия при брони: -75,60 грн
374,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
359,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,50
Экономия при брони: -76,00 грн
374,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
232,38 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
439,70
Экономия при брони: -65,20 грн
374,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,10
Экономия при брони: -75,60 грн
374,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
439,70
Экономия при брони: -65,20 грн
374,50 грн
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