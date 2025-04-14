Харьков (адрес не указан)
Доступно в 228 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
403,41
Экономия при брони: -27,26 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
406,57
Экономия при брони: -31,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,10
Экономия при брони: -60,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,50
Экономия при брони: -60,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
439,40
Экономия при брони: -49,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
407,09
Экономия при брони: -30,66 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
408,06
Экономия при брони: -19,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
405,79
Экономия при брони: -23,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум