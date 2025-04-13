Киев
Холелесан® (Cholelesan)

Холелесан® (Cholelesan)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 701 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
380,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
368,79 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
380,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
368,79 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,50
Экономия при брони: -64,30 грн
386,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,50
Экономия при брони: -64,30 грн
386,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
371,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
390,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
411,91
Экономия при брони: -13,08 грн
398,83 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
377,25 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
399,03 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
366,09 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
380,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
404,84
Экономия при брони: -33,39 грн
371,45 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,30
Экономия при брони: -64,10 грн
386,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
333,42 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
371,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
371,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
459,27
Экономия при брони: -20,87 грн
438,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
397,86
Экономия при брони: -15,44 грн
382,42 грн
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