Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,50
Экономия при брони: -77,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,10
Экономия при брони: -77,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
439,60
Экономия при брони: -66,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
439,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
132,80
Экономия при брони: -8,18 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
402,48
Экономия при брони: -33,31 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,10
Экономия при брони: -77,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
395,51
Экономия при брони: -30,24 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,10
Экономия при брони: -77,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
266,57
Экономия при брони: -22,98 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
405,49
Экономия при брони: -40,22 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,10
Экономия при брони: -77,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
393,41
Экономия при брони: -24,41 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,10
Экономия при брони: -77,00 грн