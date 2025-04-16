Николаев (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
412,41
Экономия при брони: -33,57 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,10
Экономия при брони: -76,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
411,37
Экономия при брони: -41,72 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,10
Экономия при брони: -76,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
405,31
Экономия при брони: -34,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
406,67
Экономия при брони: -35,96 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
300,48
Экономия при брони: -51,49 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,10
Экономия при брони: -76,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,50
Экономия при брони: -77,20 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
405,14
Экономия при брони: -38,33 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека24
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
411,68
Экономия при брони: -41,86 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
398,40
Экономия при брони: -32,98 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум