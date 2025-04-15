Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
439,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
127,88
Экономия при брони: -8,77 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
405,11
Экономия при брони: -33,71 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
433,10
Экономия при брони: -61,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
381,00
Экономия при брони: -48,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
381,00
Экономия при брони: -19,20 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
443,00
Экономия при брони: -71,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
266,47
Экономия при брони: -8,91 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
410,36
Экономия при брони: -30,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
394,82
Экономия при брони: -16,69 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
408,88
Экономия при брони: -33,04 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
439,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
401,05
Экономия при брони: -25,21 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
468,68
Экономия при брони: -30,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
458,57
Экономия при брони: -20,96 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
381,00
Экономия при брони: -48,00 грн