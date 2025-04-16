Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
435,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
412,57
Экономия при брони: -36,73 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
126,87
Экономия при брони: -16,38 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
409,70
Экономия при брони: -40,17 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
399,09
Экономия при брони: -20,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
410,98
Экономия при брони: -41,75 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
410,36
Экономия при брони: -41,23 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
433,10
Экономия при брони: -62,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
407,39
Экономия при брони: -38,16 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
406,15
Экономия при брони: -36,90 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
410,70
Экономия при брони: -39,70 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
404,77
Экономия при брони: -35,52 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
400,40
Экономия при брони: -31,15 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
450,50
Экономия при брони: -79,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Холелесан® капсулы блистер №30
Корпорация Артериум
264,47
Экономия при брони: -21,01 грн