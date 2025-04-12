Фармакодинамика.

Лекарственное средство содержит бупивакаин — местный анестетик длительного действия амидного типа с анестезирующим и анальгетическим эффектами. При применении высоких доз достигается хирургическая анестезия, в то время как более низкие дозы приводят к сенсорной блокаде (аналгезии), сопровождающейся менее выраженной моторной блокадой. Начало и длительность локального обезболивающего эффекта зависят от дозы и места введения препарата.

Бупивакаин обратимо блокирует проводимость импульсов нервными волокнами, подавляя транспортировку ионов натрия через клеточные мембраны нервных волокон. Подобные эффекты могут наблюдаться на возбудительных мембранах мозга и миокарда.

Наиболее значимым свойством бупивакаина является длительная продолжительность его эффекта. Разница между длительностью эффекта бупивакаина в комбинации с адреналином и без него относительно невелика. Бупивакаин особенно подходит для проведения длительной эпидуральной блокады. Более низкие концентрации меньше влияют на волокна двигательных нервов и имеют меньшую длительность эффекта, а также могут подходить для длительного обезболивания, например во время родов или послеоперационного периода.

Фармакокинетика.

Скорость абсорбции зависит от дозы, пути введения и перфузии в области введения. Межреберные блокады приводят к высоким концентрациям в плазме крови (4 мг/л после введения дозы 400 мг) благодаря быстрой абсорбции, тогда как подкожные инъекции в участок живота приводят к низким концентрациям в плазмекрови. У детей быстрая абсорбция и высокие концентрации в плазме крови наблюдаются при каудальной блокаде (около 1,0–1,5 мг/л после введения дозы 3 мг/кг).

Бупивакаин абсорбируется из эпидурального пространства полностью с последующей двухфазной моделью полувыведения: начальный период полувыведения составляет 7 минут, следующий — 6 часов. Медленная абсорбция является фактором, который ограничивает скорость выведения бупивакаина и объясняет, почему период полувыведения больше после эпидурального применения, чем после введения.

Объем распределения бупивакаина в равновесном состоянии составляет около 73 л, коэффициент печеночной экстракции — около 0,4, общий плазменный клиренс составляет 0,58 л/мин, а период полувыведения — 2,7 часа.

Период полувыведения у новорожденных до 8 часов больше, чем у взрослых. У детей в возрасте старше 3 месяцев период полувыведения такой же, как у взрослых.

Фармакокинетика у детей подобна таковой у взрослых.

Связывание с белками плазмы крови составляет около 96%, связывание предпочтительно происходит с α1-кислым гликопротеином. После значительного хирургического вмешательства, уровень этого белка может повыситься и дать большую общую плазменную концентрацию бупивакаина. Однако концентрация несвязанного бупивакаина остается неизменной. Это объясняет, почему плазменные концентрации, превышающие токсические уровни, могут хорошо переноситься.

Бупивакаин почти полностью метаболизируется в печени, предпочтительно путем ароматического гидроксилирования до 4-гидроксибупивакаина и путем N-деалкилирования до пипеколилксилидина (РРХ), причем оба пути опосредованы цитохромом Р450 3А4. Таким образом, клиренс зависит от печеночной перфузии и активности метаболизирующих ферментов.

Бупивакаин проходит через плацентарный барьер. Концентрация свободного бупивакаина одинакова у беременной и плода. Однако общая плазменная концентрация ниже у плода, имеющего более низкую степень связывания с белками плазмы крови.