Новостезин (Novostezin)
Новостезин инструкция по применению
Состав
действующее вещество: bupivacaine hydrochloride;
1 мл раствора содержит бупивакаина гидрохлорида в пересчете на безводное вещество 2,5 мг или 5 мг;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, натрия гидроксид или кислота хлористоводородная концентрированная, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: бесцветный прозрачный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Средства местной анестезии. Амиды.
Код АТС N01В В01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Лекарственное средство содержит бупивакаин — местный анестетик длительного действия амидного типа с анестезирующим и анальгетическим эффектами. При применении высоких доз достигается хирургическая анестезия, в то время как более низкие дозы приводят к сенсорной блокаде (аналгезии), сопровождающейся менее выраженной моторной блокадой. Начало и длительность локального обезболивающего эффекта зависят от дозы и места введения препарата.
Бупивакаин обратимо блокирует проводимость импульсов нервными волокнами, подавляя транспортировку ионов натрия через клеточные мембраны нервных волокон. Подобные эффекты могут наблюдаться на возбудительных мембранах мозга и миокарда.
Наиболее значимым свойством бупивакаина является длительная продолжительность его эффекта. Разница между длительностью эффекта бупивакаина в комбинации с адреналином и без него относительно невелика. Бупивакаин особенно подходит для проведения длительной эпидуральной блокады. Более низкие концентрации меньше влияют на волокна двигательных нервов и имеют меньшую длительность эффекта, а также могут подходить для длительного обезболивания, например во время родов или послеоперационного периода.
Фармакокинетика.
Скорость абсорбции зависит от дозы, пути введения и перфузии в области введения. Межреберные блокады приводят к высоким концентрациям в плазме крови (4 мг/л после введения дозы 400 мг) благодаря быстрой абсорбции, тогда как подкожные инъекции в участок живота приводят к низким концентрациям в плазмекрови. У детей быстрая абсорбция и высокие концентрации в плазме крови наблюдаются при каудальной блокаде (около 1,0–1,5 мг/л после введения дозы 3 мг/кг).
Бупивакаин абсорбируется из эпидурального пространства полностью с последующей двухфазной моделью полувыведения: начальный период полувыведения составляет 7 минут, следующий — 6 часов. Медленная абсорбция является фактором, который ограничивает скорость выведения бупивакаина и объясняет, почему период полувыведения больше после эпидурального применения, чем после введения.
Объем распределения бупивакаина в равновесном состоянии составляет около 73 л, коэффициент печеночной экстракции — около 0,4, общий плазменный клиренс составляет 0,58 л/мин, а период полувыведения — 2,7 часа.
Период полувыведения у новорожденных до 8 часов больше, чем у взрослых. У детей в возрасте старше 3 месяцев период полувыведения такой же, как у взрослых.
Фармакокинетика у детей подобна таковой у взрослых.
Связывание с белками плазмы крови составляет около 96%, связывание предпочтительно происходит с α1-кислым гликопротеином. После значительного хирургического вмешательства, уровень этого белка может повыситься и дать большую общую плазменную концентрацию бупивакаина. Однако концентрация несвязанного бупивакаина остается неизменной. Это объясняет, почему плазменные концентрации, превышающие токсические уровни, могут хорошо переноситься.
Бупивакаин почти полностью метаболизируется в печени, предпочтительно путем ароматического гидроксилирования до 4-гидроксибупивакаина и путем N-деалкилирования до пипеколилксилидина (РРХ), причем оба пути опосредованы цитохромом Р450 3А4. Таким образом, клиренс зависит от печеночной перфузии и активности метаболизирующих ферментов.
Бупивакаин проходит через плацентарный барьер. Концентрация свободного бупивакаина одинакова у беременной и плода. Однако общая плазменная концентрация ниже у плода, имеющего более низкую степень связывания с белками плазмы крови.
Показания
Для проведения местной анестезии путем чрескожной инфильтрации, периферической (-ых) нервной (-ых) блокады (блокад) и центральной невральной блокады (каудальной или эпидуральной), то есть применяется специалистом в тех ситуациях, когда требуется проведение длительной анестезии. Поскольку сенсорная нервная блокада более выражена, чем моторная блокада, бупивакаин особенно эффективен в уменьшении выраженности боли, например, во время родов.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к любым компонентам лекарственного средства или к местным анестетикам группы амидов;
- внутривенная регионарная анестезия (блокада Биера), так как случайное проникновение бупивакаина в кровеносное русло может повлечь за собой развитие острых системных токсических реакций;
- эпидуральная анестезия у пациентов с выраженной артериальной гипотензией, например в случае кардиогенного или гиповолемического шока.
Эпидуральная анестезия независимо от применяемого местного анестетика имеет свои противопоказания, включающие заболевания нервной системы в активной стадии, такие как менингит, полиомиелит, внутричерепное кровоизлияние, подострая комбинированная дегенерация спинного мозга вследствие пернициозной анемии и опухолей головного и спинного мозга; туберкулез позвоночника; гнойную инфекцию кожи в месте или рядом с участком проведения люмбарной пункции; нарушение свертывания крови или текущее лечение антикоагулянтами.
Особенности применения
Процедуры с применением регионарных или местных анестетиков, за исключением простейших, всегда следует проводить при наличии оборудования, необходимого для проведения реанимационных мероприятий. Следует установить внутривенные катетеры еще до начала применения местного анестетика при проведении больших блокад.
Сообщалось об остановке сердца и летальном исходе при применении бупивакаина для эпидуральной анестезии или блокады периферических нервов. Иногда реанимация была затруднена или невозможна, несмотря на адекватную терапию.
Большие блокады периферических нервов могут нуждаться в применении больших объемов местного анестетика на сильно васкуляризованных участках, часто вблизи крупных сосудов. В таких случаях существует повышенный риск внутрисосудистой инъекции и/или системной абсорбции, что может привести к высоким концентрациям в плазме крови.
Как и все местные анестетики, бупивакаин в высоких дозах может вызвать острые токсические эффекты со стороны центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Это особенно касается случайного внутрисосудистого введения или инъекций в сильно васкуляризованные участки.
Некоторые методики регионарной анестезии могут быть связаны с тяжелыми побочными реакциями, а именно:
- эпидуральная анестезия может вызвать угнетение сердечно-сосудистой функции, особенно в случаях сопутствующей гиповолемии. Следует соблюдать осторожность при применении препарата пациентам с нарушением сердечно-сосудистой функции;
- в редких случаях ретробульбарные инъекции могут достигать черепного субарахноидального пространства и вызывать, например, временную слепоту, сердечно-сосудистую недостаточность, апноэ и судороги. Эти симптомы следует немедленно лечить;
- ретро- и околобульбарные инъекции местных анестетиков могут представлять определенный риск развития устойчивой дисфункции глазных мышц. Основными причинами являются травматические поражения нервов и/или местные токсические эффекты на мышцы и нервы вследствие введения местного анестетика. Степень таких осложнений зависит от степени травмы, концентрации местного анестетика и длительности его экспозиции. По этой причине следует выбирать низкую эффективную дозу. Случайные интраваскулярные введения в участок шеи и головы могут привести к церебральным симптомам даже в низких дозах;
- парацервикальная блокада иногда может вызвать брадикардию или тахикардию у плода, поэтому сердечный ритм плода следует тщательно контролировать.
Следует соблюдать осторожность при наличии у пациентов AV-блокады II или III степени, поскольку местные анестетики могут снизить проводимость миокарда. Пациенты пожилого возраста, пациенты с тяжелыми заболеваниями печени и тяжелым нарушением функции почек, пациентки на поздних стадиях беременности или пациенты, общее состояние которых плохо, также нуждаются в особом внимании.
Пациенты, лечащиеся антиаритмическими лекарственными средствами III класса (например амиодароном), должны находиться под тщательным наблюдением. Кроме того, следует учитывать необходимость ЭКГ-мониторинга у таких пациентов, поскольку кардиологические эффекты бупивакаина и антиаритмических лекарственных средств III класса могут быть аддитивными.
Эпидуральная анестезия может привести к снижению артериального давления и брадикардии. Этот риск можно снизить, например, путем инъекции сосудосуживающих лекарственных средств. Снижение артериального давления следует корректировать немедленно, например путем внутривенного введения симпатомиметиков, которое при необходимости повторяют.
В пострегистрационный период сообщали о случаях хондролиза у пациентов, получавших длительные внутрисуставные инфузии местных анестетиков после хирургических вмешательств. В большинстве случаев, о которых сообщалось, хондролиз поражал плечевой сустав. В силу множественных этиологических факторов и противоречивости информации в научной литературе относительно механизма действия причинно-следственная связь не была установлена. Длительные внутрисуставные инфузии не являются одобренным показанием к применению лекарственного средства.
1 мл лекарственного средства содержит 3,15 мг натрия. Это следует учитывать для пациентов, находящихся на строжайшей диете с малым содержанием натрия.
Способ применения и дозы
Бупивакаин должны вводить только врачи, имеющие опыт проведения регионарной анестезии, или введение препарата следует проводить под их наблюдением. Необходимо применять наименьшие дозы, позволяющие достичь достаточной степени анестезии.
Важно соблюдать особую осторожность для предотвращения случайных внутрисосудистых инъекций. Рекомендуется проводить аспирационную пробу перед введением общей дозы, а также при введении общей дозы. Общую дозу следует вводить медленно, со скоростью 25–50 мг/мин или отдельными дозами, поддерживая постоянный вербальный контакт с пациентом и контролируя сердечный ритм.
При эпидуральном введении следует ввести тестовую дозу 3–5 мл лекарственного средства с адреналином, поскольку случайная внутрисосудистая инъекция может вызвать, например, кратковременное повышение частоты сердцебиения, а случайная интратекальная инъекция может вызвать спинальную блокаду. При возникновении симптомов интоксикации введение препарата следует прекратить.
Ниже приведены рекомендуемые дозы. Дозу следует корректировать в зависимости от степени блокады и общего состояния пациента.
Для инфильтрационной анестезии следует вводить 5–30 мл раствора лекарственного средства 5 мг/мл (25–150 мг бупивакаина гидрохлорида).
Для межреберной блокады следует вводить по 2–3 мл раствора лекарственного средства 5 мг/мл (10–15 мг бупивакаина гидрохлорида) на один нерв до общего количества 10 нервов.
Для блокад больших нервов (например эпидуральной, сакральной и анестезии плечевого сплетения) следует вводить 15–30 мл раствора лекарственного средства 5 мг/мл (75–150 мг бупивакаина гидрохлорида).
Для акушерской анестезии (например эпидуральной анестезии и каудальной анестезии при влагалищных родах или вакуум-экстракции) следует вводить 6–10 мл раствора лекарственного средства 5 мг/мл (30–50 мг бупивакаина гидрохлорида). Приведенные дозы начальные, их введение при необходимости можно повторять каждые 2–3 часа.
Для эпидуральной блокады (при проведении кесарева сечения) следует вводить 15–30 мл раствора лекарственного средства 5 мг/мл (75–150 мг бупивакаина гидрохлорида).
Таблица 1
Рекомендации по дозированию раствора 2,5 мг/мл бупивакаина гидрохлорида для взрослых
|Форма анестезии
|Концентрация раствора, мг/мл
|Объем, мл
|Доза, мг
|Начало, мин
|Продолжительность эффекта, часы6
|Хирургическая анестезия
|Эпидуральное введение в грудной отдел1
|Хирургия
|2,5
|5-15
|12,5-37,5
|10-15
|1,5-2
|Каудальная эпидуральная анестезия1
|2,5
|20-30
|50-75
|20-30
|1-2
|Местная анестезия (например блокада мелких нервов и инфильтрация)
|2,5
|<60
|<150
|1-3
|3-4
|Устранение острой боли
|Эпидуральное введение в поясничный отдел
|Периодические инъекции2 (например, послеоперационная боль)
|2,5
|6–15; минимальный интервал - 30 минут
|15–37,5; минимальный интервал - 30 минут
|2-5
|1-2
|Непрерывная инфузия3
|2,5
|5-7,5/ч
|12,5-18,8/ч
|Эпидуральное введение в грудной отдел
|Непрерывная инфузия3
|2,5
|4-7,5/ч
|10-18,8/ч
|Внутренне- суставная блокада5 (например однократное введение после артроскопии на колене)
|2,5
|≤40
|≤1004
|5-10
|2-4 ч после промывания
|Местная анестезия (например блокада мелких нервов и инфильтрация)
|2,5
|≤60
|≤150
|1-3
|3-4
1Доза включает тест-дозу.
2Итого ≤400 мг/24 час.
3Эти растворы часто применяют для эпидурального введения в комбинации с соответствующими опиоидными лекарственными средствами для обезболивания. Итого ≤ 400 мг/24 час.
4В случае применения бупивакаина с применением любых других техник для одного и того же пациента доза не должна превышать 150 мг.
5В пострегистрационном периоде сообщалось о случаях хондролиза у пациентов, получавших длительные внутрисуставные инфузии местных анестетиков. Новостезин не одобрен для этого показания (см. раздел «Особенности применения»).
6Бупивакаин без адреналина.
При применении комбинации с опиоидными препаратами дозу бупивакаина следует снизить.
Во время проведения инфузии необходимо регулярно контролировать артериальное давление, частоту сердцебиения и наблюдать за состоянием пациента относительно возможных симптомов интоксикации. При наличии признаков токсического эффекта инфузию следует немедленно прекратить.
Максимальные рекомендованные дозы
Максимальная рекомендуемая доза, применяемая в течение одного и того же случая, рассчитывается по норме 2 мг/кг массы тела; для взрослых максимальная доза составляет 150 мг в течение 4 часов, то есть 30 мл препарата 5 мг/мл (150 мг бупивакаина гидрохлорида).
Максимальная рекомендуемая доза составляет 400 мг. Общую дозу следует корректировать в зависимости от возраста пациента, общего состояния здоровья и других важных обстоятельств.
Дети
Не применять этой категорию пациентов.
Побочные реакции
Нежелательные эффекты, вызванные самим препаратом, может быть трудно отличить от физиологических эффектов блокады нервов (например снижение артериального давления, брадикардия), явлений, вызванных непосредственно иглой пункцией (в частности повреждения нервов), или явлений, косвенной причиной которых стала игловая пункция (таких как эпидуральная абсцесс).
Неврологические повреждения являются редкими, но хорошо известными последствиями регионарной, особенно эпидуральной и спинальной анестезии.
|Класс систем органов
|Частота
|Побочные реакции
|Со стороны иммунной системы
|Редко (≥1/10000, <1/1000)
|Аллергические реакции, анафилактический шок
|Со стороны нервной системы
|Часто (≥1/100, <1/10)
|Парестезия, головокружение
|Нечасто (≥1/1000, <1/100)
|Симптомы токсичности со стороны ЦНС (судороги, околоротовая парестезия, онемение языка, гиперакузия, нарушение зрения, потеря сознания, тремор, легкое головокружение, звон в ушах, дизартрия)
|Редко (≥1/10000, <1/1000)
|Невропатия, повреждение периферических нервов, арахноидит, парез, параплегия
|Со стороны органов зрения
|Редко (≥1/10000, <1/1000)
|Двоение в глазах
|Со стороны сердца
|Часто (≥1/100, <1/10)
|Брадикардия
|Редко (≥1/10000, <1/1000)
|Остановка сердца, сердечные аритмии
|Сосудистые расстройства
|Очень часто (≥1/10)
|Артериальная гипотензия
|Часто (≥1/100, <1/10)
|Артериальная гипертензия
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Редко (≥1/10000, <1/1000)
|Угнетение дыхания
|Со стороны пищеварительной системы
|Очень часто (≥1/10)
|Тошнота
|Часто (≥1/100, <1/10)
|Рвота
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|Часто (≥1/100, <1/10)
|Задержка мочи
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства важно. Это позволяет продолжать контроль за соотношением польза/риск лекарственного средства. Медицинских работников просят сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 200 мл в бутылках.
По 5 мл во флаконах; по 5 флаконов в контурной ячеистой упаковке; по 2 контурные ячеистые упаковки в пачке из картона.
По 10 мл или 20 мл во флаконах; по 5 флаконов в контурной ячеистой упаковке; по 1 контурной ячеистой упаковки в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью фирма "Новофарм-Биосинтез".