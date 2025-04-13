Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 33/43
7.3 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Фармация
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, просп. Свободы, 2
8.6 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
161,42
Экономия при брони: -18,83 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
155,30
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
9.7 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
167,10
Экономия при брони: -9,89 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
155,30
Экономия при брони: -10,30 грн
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
330,00
Экономия при брони: -29,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
10.6 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
В городах рядом
Аптека низких цен
Софиевская Борщаговка, ул. Шалимова Академика, 61
13.9 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
162,07
Экономия при брони: -7,84 грн
Подорожник
Ирпень, ул. Центральная, 6-Г/7
21.0 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 16 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
330,00
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека бам
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
198.4 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Жмеринка, ул. Киевская, 288-Д
231.7 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Костополь, ул. Степанская, 52-А
291.7 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Ровно, перек. Видинская / Киевская, 2/8
300.9 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
348.8 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
330,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Подорожник
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
394.6 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез