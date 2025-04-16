Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони: -16,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
330,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 16
124.3 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
346,90
Экономия при брони: -37,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
131.5 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
158,13
Экономия при брони: -11,13 грн
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
137.4 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
138.0 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
194.0 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
330,00
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
313.0 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
166,96
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
313.0 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
315.2 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
202,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
317.3 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
341.3 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
155,29
Экономия при брони: -8,29 грн
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
330,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
342.3 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
155,29
Экономия при брони: -8,29 грн
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
346.7 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 33/43
347.3 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
348.4 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
350.5 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
350.8 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез