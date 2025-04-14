Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
163,70
Экономия при брони: -6,34 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
7.8 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
202,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
8.0 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
5.3 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
190.9 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
330,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
346,90
Экономия при брони: -37,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
253.2 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 16
256.7 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
257.1 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
158,14
Экономия при брони: -11,14 грн
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
306.2 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
330,00
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
313.9 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
401.4 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
155,30
Экономия при брони: -10,30 грн
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
330,00
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
402.5 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
155,30
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
405.0 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
163,15
Экономия при брони: -5,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
409.1 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
410.3 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
410.3 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
410.5 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез