Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Новостезин (Novostezin)
Новостезин (Novostezin)
Николаев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони:
-16,00 грн
184,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 16
251.0 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони:
-16,00 грн
184,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
346,90
Экономия при брони:
-37,90 грн
309,00
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
258.2 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
123,60
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
158,13
Экономия при брони:
-11,13 грн
147,00
грн
Забронировать
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони:
-16,00 грн
184,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
261.2 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
124,32
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
267.9 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони:
-16,00 грн
184,00
грн
Забронировать
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
330,00
Экономия при брони:
-27,00 грн
303,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
276.9 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони:
-2,00 грн
198,00
грн
Забронировать
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
330,00
Экономия при брони:
-1,50 грн
328,50
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
285.6 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,40
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
366.1 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
338,70
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Жмеринка, ул. Киевская, 288-Д
372.0 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
156,70
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
397.4 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
155,29
Экономия при брони:
-8,29 грн
147,00
грн
Забронировать
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони:
-16,00 грн
184,00
грн
Забронировать
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
330,00
Экономия при брони:
-26,00 грн
304,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
397.6 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
168,55
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
398.2 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
155,29
Экономия при брони:
-8,29 грн
147,00
грн
Забронировать
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
330,00
Экономия при брони:
-26,00 грн
304,00
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
402.6 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
201,30
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
404.5 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
196,80
грн
Забронировать
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
331,80
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Шалимова Академика, 61
404.5 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
164,72
Экономия при брони:
-10,49 грн
154,23
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
405.1 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
158,00
грн
Забронировать
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
201,90
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
405.2 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
157,30
грн
Забронировать
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
219,90
грн
Забронировать
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
339,90
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
411.1 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
163,91
Экономия при брони:
-6,70 грн
157,21
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню