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Новостезин (Novostezin)
Новостезин (Novostezin)
Львов
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Подорожник
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Закроется в 20:00
Владимир, ул. Князя Василько, 10-А
114.0 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
220,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Владимир, ул. Ковельская, 146
115.9 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
220,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, перек. Видинская / Киевская, 2/8
182.2 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
216,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Костополь, ул. Степанская, 52-А
208.1 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
224,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Жмеринка, ул. Киевская, 288-Д
308.9 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
156,70
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
328.2 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
338,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Центральная, 6-Г/7
449.9 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
175,28
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Шалимова Академика, 61
454.9 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
162,42
Экономия при брони:
-8,19 грн
154,23
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
462.6 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
168,55
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, просп. Свободы, 2
463.1 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
161,42
Экономия при брони:
-18,83 грн
142,59
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
468.0 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
196,80
грн
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Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
331,80
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
468.4 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
157,30
грн
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Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
219,90
грн
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Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
339,90
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
468.4 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
158,00
грн
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Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
201,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
469.2 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
201,30
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
475.2 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
167,01
Экономия при брони:
-9,80 грн
157,21
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
475.3 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
155,29
Экономия при брони:
-8,29 грн
147,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
476.3 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
155,29
Экономия при брони:
-10,29 грн
145,00
грн
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Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони:
-16,00 грн
184,00
грн
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Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
330,00
Экономия при брони:
-29,00 грн
301,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 14 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
582.2 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони:
-2,00 грн
198,00
грн
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Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
330,00
Экономия при брони:
-1,50 грн
328,50
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
714.2 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони:
-16,00 грн
184,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
778.3 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони:
-16,00 грн
184,00
грн
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Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
330,00
Экономия при брони:
-27,00 грн
303,00
грн
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