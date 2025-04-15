Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Запорожье
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
346,90
Экономия при брони: -37,90 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
158,13
Экономия при брони: -11,13 грн
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Народная аптека
Открыто
Закроется через 14 мин
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 16
9.7 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони: -16,00 грн
В городах рядом
Подорожник
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
68.5 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Народная аптека
Открыто
Закроется через 14 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
330,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
136.4 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
251.8 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
252.3 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
166,96
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
252.9 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека бам
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
256.3 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
202,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
286.4 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
330,00
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
434.1 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
155,29
Экономия при брони: -8,29 грн
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
200,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
330,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.2 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
155,29
Экономия при брони: -8,29 грн
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
442.0 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
442.4 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
444.0 км
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
444.2 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
444.3 км
Новостезин раствор для инъекций 2.5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Новостезин раствор для инъекций 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез