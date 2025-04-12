Листья плюща

Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща (Cough syrup Dr. Theiss ivy extract)

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Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща
Сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
от 202,90 грн
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Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща
Сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
от 128,20 грн
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Инструкция указана для Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1

Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща инструкция по применению

Инструкция указана для Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1

Состав

действующее вещество: сухой экстракт из листьев плюща (Hedera helix L. folium);

100 мл сиропа содержат 154 мг сухого экстракта из листьев плюща (Hedera helix L. folium) (4 — 8:1), экстрагент: этанол 30% (м/м);

вспомогательные вещества: калия сорбат, гидроксиэтилцеллюлоза, ароматизатор черной смородины, мальтит жидкий, лимонная кислота безводная, вода очищенная.

Лекарственная форма

Сироп.

Основные физико-химические свойства: коричневато-желтый, слегка мутный раствор с характерным запахом смородины.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.

Код АТС R05C A12.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Сироп от кашля Др. Тайсса с экстрактом плюща — это препарат растительного происхождения, содержит гликозидные сапонины, обусловливающие противокашлевое, отхаркивающее, спазмолитическое и противомикробное действие. Уменьшает вязкость мокроты, облегчает ее отхождение. Механизм действия неизвестен.

Фармакокинетика.

Фармакокинетические исследования не проводились.

Показания

Применяется как отхаркивающее средство при продуктивном кашле. Симптоматическое лечение кашля при инфекционно-воспалительных заболеваниях дыхательных путей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активному веществу, растениям семейства аралиевых или любому из вспомогательных веществ.

Детский возраст младше 2 лет (из-за риска усиления респираторных симптомов).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Сообщений о том, что Сироп от кашля Др. Тайсса с экстрактом плюща влияет на эффективность других лекарственных средств, не поступало. Исследования взаимодействия не проводилось.

Особенности применения

Длительный или рецидивирующий кашель у детей в возрасте 2 — 4 лет требует медицинского диагностирования перед лечением.

Если появится одышка, лихорадка или гнойная мокрота, нужно обратиться за консультацией к врачу.

Одновременное применение средств от кашля, таких как кодеин или декстрометорфан, не рекомендуется без медицинской консультации.

Рекомендуется соблюдать осторожность пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка.

Сироп от кашля Др. Тайсса с экстрактом плюща содержит мальтит жидкий. 10 мл сиропа содержат 4 г мальтита жидкого, что соответствует около 0,3 ХЕ. На это важно обращать внимание людям, страдающим сахарным диабетом. Калорийность составляет 2,3 ккал/г мальтит жидкого.

Мальтит жидкий может иметь легкий слабительный эффект.

Пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости фруктозы не следует принимать этот препарат.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать внутрь по 15 мл 3 раза в день (что соответствует дневной дозе 69,30 мг сухого экстракта из листьев плюща); детям в возрасте 6 — 12 лет — по 15 мл 2 раза в день (что соответствует дневной дозе 46,20 мг сухого экстракта из листьев плюща) детям в возрасте 2 — 6 лет — по 10 мл 2 раза в день (что соответствует дневной дозе 30,80 мг сухого экстракта из листьев плюща).

Для правильной дозировки следует использовать мерный стаканчик.

Из-за отсутствия данных про пациентов с почечной и/или печеночной недостаточностью, рекомендации по дозированию не является возможными. Необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать Сироп от кашля Др. Тайсса с экстрактом плюща.

Сироп от кашля Др. Тайсса с экстрактом плюща принимать неразбавленным, рекомендуется запивать достаточным количеством воды или теплых напитков без содержания кофеина.

Если симптомы присутствуют дольше, чем в течение одной недели применения данного препарата, следует обратиться за консультацией к врачу.

Дети

Не применять детям в возрасте младше 2 лет.

Побочные реакции

Оценка вредных случаев в соответствии с такой классификацией частоты:

очень часто (≥ 1 из 10);

часто (≥ 1 из 100 до <1 из 10);

нечасто (≥ 1 из 1000 до <1 из 100);

редко (≥ 1 из 10000 до <1 из 1000);

очень редко (<1 из 10000);

неизвестно (не могут быть оценены на основе имеющихся данных).

Часто: желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея, боль в животе).

Нечасто: нарушения иммунной системы: аллергические реакции на коже (крапивница, сыпь на коже, купероз) и системные аллергические реакции, такие как одышка и отек Квинке.

Если возникают другие побочные реакции, не упомянутые выше, следует обратиться за консультацией к врачу.

Срок годности

3 года.

Срок годности после вскрытия флакона — 6 недель.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл или по 250 мл сиропа в стеклянном флаконе; по 1 флакону с мерным стаканчиком из полипропилена в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ/Dr. Theiss Naturwaren GmbH.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Михелинштрассе 10 66424 Хомбург, Германия/Michelinstrasse 10 66424 Homburg, Germany.

Характеристики
Производитель
Naturwaren
Форма выпуска
Сироп
Условия продажи
Без рецепта
Объем
250 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/15367/01/01 от 11.05.2021
Международное название