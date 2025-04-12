Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать внутрь по 15 мл 3 раза в день (что соответствует дневной дозе 69,30 мг сухого экстракта из листьев плюща); детям в возрасте 6 — 12 лет — по 15 мл 2 раза в день (что соответствует дневной дозе 46,20 мг сухого экстракта из листьев плюща) детям в возрасте 2 — 6 лет — по 10 мл 2 раза в день (что соответствует дневной дозе 30,80 мг сухого экстракта из листьев плюща).

Для правильной дозировки следует использовать мерный стаканчик.

Из-за отсутствия данных про пациентов с почечной и/или печеночной недостаточностью, рекомендации по дозированию не является возможными. Необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать Сироп от кашля Др. Тайсса с экстрактом плюща.

Сироп от кашля Др. Тайсса с экстрактом плюща принимать неразбавленным, рекомендуется запивать достаточным количеством воды или теплых напитков без содержания кофеина.

Если симптомы присутствуют дольше, чем в течение одной недели применения данного препарата, следует обратиться за консультацией к врачу.