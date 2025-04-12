Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща (Cough syrup Dr. Theiss ivy extract)
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща инструкция по применению
Состав
действующее вещество: сухой экстракт из листьев плюща (Hedera helix L. folium);
100 мл сиропа содержат 154 мг сухого экстракта из листьев плюща (Hedera helix L. folium) (4 — 8:1), экстрагент: этанол 30% (м/м);
вспомогательные вещества: калия сорбат, гидроксиэтилцеллюлоза, ароматизатор черной смородины, мальтит жидкий, лимонная кислота безводная, вода очищенная.
Лекарственная форма
Сироп.
Основные физико-химические свойства: коричневато-желтый, слегка мутный раствор с характерным запахом смородины.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.
Код АТС R05C A12.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Сироп от кашля Др. Тайсса с экстрактом плюща — это препарат растительного происхождения, содержит гликозидные сапонины, обусловливающие противокашлевое, отхаркивающее, спазмолитическое и противомикробное действие. Уменьшает вязкость мокроты, облегчает ее отхождение. Механизм действия неизвестен.
Фармакокинетика.
Фармакокинетические исследования не проводились.
Показания
Применяется как отхаркивающее средство при продуктивном кашле. Симптоматическое лечение кашля при инфекционно-воспалительных заболеваниях дыхательных путей.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к активному веществу, растениям семейства аралиевых или любому из вспомогательных веществ.
Детский возраст младше 2 лет (из-за риска усиления респираторных симптомов).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Сообщений о том, что Сироп от кашля Др. Тайсса с экстрактом плюща влияет на эффективность других лекарственных средств, не поступало. Исследования взаимодействия не проводилось.
Особенности применения
Длительный или рецидивирующий кашель у детей в возрасте 2 — 4 лет требует медицинского диагностирования перед лечением.
Если появится одышка, лихорадка или гнойная мокрота, нужно обратиться за консультацией к врачу.
Одновременное применение средств от кашля, таких как кодеин или декстрометорфан, не рекомендуется без медицинской консультации.
Рекомендуется соблюдать осторожность пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка.
Сироп от кашля Др. Тайсса с экстрактом плюща содержит мальтит жидкий. 10 мл сиропа содержат 4 г мальтита жидкого, что соответствует около 0,3 ХЕ. На это важно обращать внимание людям, страдающим сахарным диабетом. Калорийность составляет 2,3 ккал/г мальтит жидкого.
Мальтит жидкий может иметь легкий слабительный эффект.
Пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости фруктозы не следует принимать этот препарат.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать внутрь по 15 мл 3 раза в день (что соответствует дневной дозе 69,30 мг сухого экстракта из листьев плюща); детям в возрасте 6 — 12 лет — по 15 мл 2 раза в день (что соответствует дневной дозе 46,20 мг сухого экстракта из листьев плюща) детям в возрасте 2 — 6 лет — по 10 мл 2 раза в день (что соответствует дневной дозе 30,80 мг сухого экстракта из листьев плюща).
Для правильной дозировки следует использовать мерный стаканчик.
Из-за отсутствия данных про пациентов с почечной и/или печеночной недостаточностью, рекомендации по дозированию не является возможными. Необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать Сироп от кашля Др. Тайсса с экстрактом плюща.
Сироп от кашля Др. Тайсса с экстрактом плюща принимать неразбавленным, рекомендуется запивать достаточным количеством воды или теплых напитков без содержания кофеина.
Если симптомы присутствуют дольше, чем в течение одной недели применения данного препарата, следует обратиться за консультацией к врачу.
Дети
Не применять детям в возрасте младше 2 лет.
Побочные реакции
Оценка вредных случаев в соответствии с такой классификацией частоты:
очень часто (≥ 1 из 10);
часто (≥ 1 из 100 до <1 из 10);
нечасто (≥ 1 из 1000 до <1 из 100);
редко (≥ 1 из 10000 до <1 из 1000);
очень редко (<1 из 10000);
неизвестно (не могут быть оценены на основе имеющихся данных).
Часто: желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея, боль в животе).
Нечасто: нарушения иммунной системы: аллергические реакции на коже (крапивница, сыпь на коже, купероз) и системные аллергические реакции, такие как одышка и отек Квинке.
Если возникают другие побочные реакции, не упомянутые выше, следует обратиться за консультацией к врачу.
Срок годности
3 года.
Срок годности после вскрытия флакона — 6 недель.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл или по 250 мл сиропа в стеклянном флаконе; по 1 флакону с мерным стаканчиком из полипропилена в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Др. Тайсс Натурварен ГмбХ/Dr. Theiss Naturwaren GmbH.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Михелинштрассе 10 66424 Хомбург, Германия/Michelinstrasse 10 66424 Homburg, Germany.