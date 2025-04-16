Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща (Cough syrup Dr. Theiss ivy extract)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
166,24
Экономия при брони: -8,82 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
277,73
Экономия при брони: -48,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
276,00
Экономия при брони: -47,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
167,90
Экономия при брони: -8,07 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
194,48
Экономия при брони: -10,37 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
247,17
Экономия при брони: -23,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
177,04
Экономия при брони: -20,02 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
324,39
Экономия при брони: -16,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
165,25
Экономия при брони: -8,15 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
311,57
Экономия при брони: -15,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
172,29
Экономия при брони: -15,27 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
322,06
Экономия при брони: -13,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,76
Экономия при брони: -7,78 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
273,89
Экономия при брони: -37,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
197,37
Экономия при брони: -10,13 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
277,23
Экономия при брони: -40,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
196,23
Экономия при брони: -8,04 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн