Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща (Cough syrup Dr. Theiss ivy extract)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
202,57
Экономия при брони: -9,33 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
200,99
Экономия при брони: -7,43 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
319,34
Экономия при брони: -11,81 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
175,48
Экономия при брони: -23,99 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
172,23
Экономия при брони: -20,74 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
264,59
Экономия при брони: -9,56 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
193,00
Экономия при брони: -8,89 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
323,15
Экономия при брони: -14,89 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
160,96
Экономия при брони: -9,47 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
271,32
Экономия при брони: -15,96 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
201,45
Экономия при брони: -7,62 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
272,53
Экономия при брони: -10,31 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
176,22
Экономия при брони: -9,06 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
277,96
Экономия при брони: -14,28 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
279,15
Экономия при брони: -35,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
200,07
Экономия при брони: -6,95 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
319,50
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
173,07
Экономия при брони: -23,84 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
255,44
Экономия при брони: -27,82 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
168,68
Экономия при брони: -8,54 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,00
Экономия при брони: -47,50 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,40
Экономия при брони: -75,40 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
165,86
Экономия при брони: -19,99 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
266,86
Экономия при брони: -38,91 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
204,64
Экономия при брони: -10,98 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
325,72
Экономия при брони: -17,48 грн