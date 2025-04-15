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Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща (Cough syrup Dr. Theiss ivy extract)

Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща (Cough syrup Dr. Theiss ivy extract)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 190 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
155,21
Экономия при брони: -8,98 грн
146,23 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
277,04
Экономия при брони: -33,24 грн
243,80 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
169,60 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
257,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 16 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
245,10 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
173,60 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
275,10 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
275,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
245,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 16 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
245,10 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
175,93
Экономия при брони: -9,74 грн
166,19 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
258,12
Экономия при брони: -14,29 грн
243,83 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
204,60
Экономия при брони: -11,44 грн
193,16 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
262,68
Экономия при брони: -34,78 грн
227,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 16 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
245,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
306,50
Экономия при брони: -73,60 грн
232,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
230,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
245,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
245,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
227,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 16 мин
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
245,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
174,85
Экономия при брони: -21,01 грн
153,84 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
277,02
Экономия при брони: -33,69 грн
243,33 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
169,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 16 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
245,10 грн
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