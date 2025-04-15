Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща (Cough syrup Dr. Theiss ivy extract)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
172,61
Экономия при брони: -17,65 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
270,35
Экономия при брони: -32,14 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
173,90
Экономия при брони: -27,57 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
322,24
Экономия при брони: -14,64 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
276,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
170,71
Экономия при брони: -7,54 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
256,58
Экономия при брони: -10,55 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
174,67
Экономия при брони: -27,59 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
273,57
Экономия при брони: -34,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
170,99
Экономия при брони: -16,67 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
252,86
Экономия при брони: -13,59 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
174,23
Экономия при брони: -20,02 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
247,60
Экономия при брони: -8,86 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
180,62
Экономия при брони: -26,39 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
283,39
Экономия при брони: -44,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
322,24
Экономия при брони: -14,73 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
276,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
171,89
Экономия при брони: -17,29 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
273,37
Экономия при брони: -35,09 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн