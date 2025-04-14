Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща (Cough syrup Dr. Theiss ivy extract)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
161,96
Экономия при брони: -18,44 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
268,79
Экономия при брони: -27,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
166,89
Экономия при брони: -18,00 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
279,59
Экономия при брони: -16,97 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
179,25
Экономия при брони: -21,30 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
173,69
Экономия при брони: -12,94 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
277,22
Экономия при брони: -12,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
170,20
Экономия при брони: -9,45 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
280,53
Экономия при брони: -15,58 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
165,02
Экономия при брони: -9,88 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
280,40
Экономия при брони: -36,91 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
177,01
Экономия при брони: -21,87 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
280,44
Экономия при брони: -36,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
2.1 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
177,62
Экономия при брони: -23,55 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
268,26
Экономия при брони: -17,55 грн