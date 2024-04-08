Все аптеки Украины
Активные вещества — “П”ПЛЮЩ ОБЫКНОВЕННЫЙ* (HEDERA HELIX*)

ПЛЮЩ ОБЫКНОВЕННЫЙ* (HEDERA HELIX*) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 30 препаратов
Пектолван® Плющ сироп, флакон, 100 мл, № 1; Фармак
Пектолван® Плющ Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Фармак
В 1167 аптеках
от 161,96 грн
Цены в аптеках
Гербион® сироп плюща сироп, 7 мг/мл, флакон, 150 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1; KRKA d.d. Novo Mesto
Гербион® сироп плюща Сироп, 7 мг/мл, флакон, 150 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 KRKA d.d. Novo Mesto
В 1120 аптеках
от 165,38 грн
Цены в аптеках
Проспан® сироп от кашля сироп, флакон, 100 мл, с мерной чашкой, с мерной чашкой, № 1; Engelhard Arzneimittel
Проспан® сироп от кашля Сироп, флакон, 100 мл, с мерной чашкой, с мерной чашкой, № 1 Engelhard Arzneimittel
В 1047 аптеках
от 210,88 грн
Цены в аптеках
Проспан® форте таблетки шипучие от кашля таблетки шипучие, 65 мг, саше, в коробке, в коробке, № 10; Engelhard Arzneimittel
Проспан® форте таблетки шипучие от кашля Таблетки шипучие, 65 мг, саше, в коробке, в коробке, № 10 Engelhard Arzneimittel
В 818 аптеках
от 187,90 грн
Цены в аптеках
Проспан® пастилки для рассасывания от кашля пастилки для рассасывания, 26 мг, блистер, № 20; Engelhard Arzneimittel
Проспан® пастилки для рассасывания от кашля Пастилки для рассасывания, 26 мг, блистер, № 20 Engelhard Arzneimittel
В 724 аптеках
от 215,03 грн
Цены в аптеках
Пектолван® Плющ капсулы, 52,5 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Фармак
Пектолван® Плющ Капсулы, 52,5 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Фармак
В 693 аптеках
от 149,71 грн
Цены в аптеках
Проспан® сироп от кашля сироп, флакон, 200 мл, с мерной чашкой, с мерной чашкой, № 1; Engelhard Arzneimittel
Проспан® сироп от кашля Сироп, флакон, 200 мл, с мерной чашкой, с мерной чашкой, № 1 Engelhard Arzneimittel
В 644 аптеках
от 346,63 грн
Цены в аптеках
Гербион® плющ леденцы, 35 мг, блистер, № 16; KRKA d.d. Novo Mesto
Гербион® плющ Леденцы, 35 мг, блистер, № 16 KRKA d.d. Novo Mesto
В 538 аптеках
от 104,66 грн
Цены в аптеках
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп, флакон стеклянный, 100 мл, № 1; Naturwaren
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща Сироп, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 Naturwaren
В 533 аптеках
от 107,02 грн
Цены в аптеках
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп, флакон стеклянный, 250 мл, № 1; Naturwaren
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща Сироп, флакон стеклянный, 250 мл, № 1 Naturwaren
В 519 аптеках
от 180,60 грн
Цены в аптеках
Ритоссе Плющ сироп, 7 мг/мл, флакон, 100 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1; Дарница
Ритоссе Плющ Сироп, 7 мг/мл, флакон, 100 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Дарница
В 422 аптеках
от 108,10 грн
Цены в аптеках
Гедерин сироп, флакон, 90 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Гедерин Сироп, флакон, 90 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 373 аптеках
от 78,51 грн
Цены в аптеках
Плюща сироп сироп, флакон полимерный, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1; Виола ФФ
Плюща сироп Сироп, флакон полимерный, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1 Виола ФФ
В 207 аптеках
от 74,97 грн
Цены в аптеках
Проспан® раствор от кашля раствор оральный, 35 мг/5 мл, стик, № 21; Engelhard Arzneimittel
Проспан® раствор от кашля Раствор оральный, 35 мг/5 мл, стик, № 21 Engelhard Arzneimittel
В 195 аптеках
от 249,09 грн
Цены в аптеках
Плюща сироп сироп, флакон полимерный, в пачке, 200 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; Виола ФФ
Плюща сироп Сироп, флакон полимерный, в пачке, 200 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 Виола ФФ
В 157 аптеках
от 190,00 грн
Цены в аптеках
Геделикс® сироп от кашля сироп, флакон, 100 мл, № 1; Krewel Meuselbach GmbН
Геделикс® сироп от кашля Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Krewel Meuselbach GmbН
В 110 аптеках
от 140,83 грн
Цены в аптеках
Геделикс® капли без спирта капли оральные, раствор, флакон-капельница, 50 мл, № 1; Krewel Meuselbach GmbН
Геделикс® капли без спирта Капли оральные, раствор, флакон-капельница, 50 мл, № 1 Krewel Meuselbach GmbН
В 92 аптеках
от 124,74 грн
Цены в аптеках
Гедерин сироп, банка, 90 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Гедерин Сироп, банка, 90 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 73 аптеках
от 104,10 грн
Цены в аптеках
Хедерал® Плющ сироп, флакон, 200 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Витамины
Хедерал® Плющ Сироп, флакон, 200 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Витамины
В 57 аптеках
от 187,23 грн
Цены в аптеках
Плюща сироп сироп, флакон полимерный, 200 мл, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1; Виола ФФ
Плюща сироп Сироп, флакон полимерный, 200 мл, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1 Виола ФФ
В 54 аптеках
от 130,00 грн
Цены в аптеках
Плюща сироп сироп, флакон полимерный, 200 мл, в пачке, в пачке, № 1; Виола ФФ
Плюща сироп Сироп, флакон полимерный, 200 мл, в пачке, в пачке, № 1 Виола ФФ
В 30 аптеках
от 91,78 грн
Цены в аптеках
Плюща сироп сироп, флакон полимерный, 200 мл, тм dr. bauer, тм dr. bauer, № 1; Виола ФФ
Плюща сироп Сироп, флакон полимерный, 200 мл, тм dr. bauer, тм dr. bauer, № 1 Виола ФФ
В 16 аптеках
от 161,52 грн
Цены в аптеках
Плюща сироп сироп, флакон полимерный, в пачке, 200 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Виола ФФ
Плюща сироп Сироп, флакон полимерный, в пачке, 200 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Виола ФФ
В 10 аптеках
от 135,00 грн
Цены в аптеках
Плюща сироп сироп, флакон полимерный, 100 мл, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1; Виола ФФ
Плюща сироп Сироп, флакон полимерный, 100 мл, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1 Виола ФФ
В 7 аптеках
от 81,70 грн
Цены в аптеках
Ивитуссин сироп, флакон полимерный, 100 мл, с дозирующей ложкой, с дозир. ложкой, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ивитуссин Сироп, флакон полимерный, 100 мл, с дозирующей ложкой, с дозир. ложкой, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 3 аптеках
от 102,82 грн
Цены в аптеках
Ивитуссин сироп, флакон полимерный, 200 мл, с дозирующей ложкой, с дозир. ложкой, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ивитуссин Сироп, флакон полимерный, 200 мл, с дозирующей ложкой, с дозир. ложкой, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 3 аптеках
от 119,53 грн
Цены в аптеках
Проспан® капли от кашля капли, 20 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1; Engelhard Arzneimittel
Проспан® капли от кашля Капли, 20 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1 Engelhard Arzneimittel
В 74 аптеках других городов
от 106,85 грн
Цены в других городах
Хедерал® Плющ сироп, флакон, 115 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Витамины
Хедерал® Плющ Сироп, флакон, 115 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Витамины
В 3 аптеках других городов
от 116,03 грн
Цены в других городах
Плюща сироп сироп, флакон полимерный, в пачке, 200 мл, тм sator pharma, тм sator pharma, № 1; Виола ФФ
Плюща сироп Сироп, флакон полимерный, в пачке, 200 мл, тм sator pharma, тм sator pharma, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Плюща сироп сироп, флакон полимерный, в пачке, 100 мл, тм магнолия, тм магнолия, № 1; Виола ФФ
Плюща сироп Сироп, флакон полимерный, в пачке, 100 мл, тм магнолия, тм магнолия, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Форма выпуска: сироп, таблетки шипучие, капли для перорального применения, пастилки для рассасывания, р-р оральный.

плющ обыкновенный, или плющ вьющийся, — вечнозеленая деревянистая лиана семейства аралиевых. Основными биологически активными веществами, обусловливающими фармакологическую активность листьев, стеблей и плодов плюща, являются тритерпеновые сапонины (содержание в листе растения 0,82–10%). К ним относят α-гедерин, гедеракозид А, гедерасапонины В и С (пентаозиды олеаноловой кислоты), гедерозиды A1, A2, A3, B, C, D1, D2, E1, E2, E3, F, G, H1, H2 и I (производные гедерагенина и олеаноловой кислоты). Кроме сапонинов, в листах плюща вьющегося содержатся дубильные вещества, стероиды (ХС, кампестерин, стигмастерин, ситостерин, α-спинастерин, 5α-стигмастен-7-ол-3β), кумарин скополин, кофейная, хлорогеновая, муравьиная и яблочная кислоты, пектин, смолы, йод (в составе органических соединений), каротин, витамины В, C и Е, углеводы (фруктоза, сахароза, рафиноза, стахиоза, глюкоза, галактоза), небольшое количество эметина, антоцианов (3-глюкозид цианидина) и флавоноидов (рутин, 3-рамнозилглюкозид кемпферола). В состав эфирного масла листа плюща входят гермакрен В, β-элемен, элисен (γ-элемен). В древесине плюща вьющегося содержатся полиацетиленовые соединения фалькаринол и дидегидрофалькаринол.
Экстракт из листьев плюща усиливает секрецию бронхиальных желез, оказывает муколитическое, отхаркивающее и умеренное бронхолитическое действие, обусловленное входящими в его состав гликозидными сапонинами группы тритерпеновых гликозидов, а также обладает тонизирующим эффектом.
При внутреннем и местном применении экстракт из листьев плюща оказывает противовоспалительное, антисептическое и ранозаживляющее действие.

острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания органов дыхания, сопровождающиеся образованием густого и вязкого бронхиального секрета и/или нарушением его отхаркивания — острый и хронический (в том числе обструктивный) бронхит, трахеобронхит, БА, бронхоэктатическая болезнь, бронхоспазм, кашель (в том числе сухой).

взрослым и детям в возрасте 10–16 лет назначают по 30–40 капель 3 раза в сутки или по ½ мерного стаканчика сиропа (5 мл) 3–4 раза в сутки; детям 4–10 лет — по 20 капель 3 раза в сутки или по 2,5 мл сиропа 4 раза в сутки; детям 1 года—4 лет — по 15 капель 3 раза в сутки или по 2,5 мл сиропа 3 раза в сутки; детям до 1 года — по 10 капель 3 раза в сутки или по 2,5 мл сиропа 2 раза в сутки. Продолжительность лечения — не менее 1 нед; лечение рекомендуется продолжать в течение еще 2 дней после исчезновения симптомов заболевания. Препарат принимают неразбавленным; детям грудного и младшего возраста рекомендуется разбавлять фруктовым соком или чаем.
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать по 1 таблетке 4 раза в сутки, рассасывая в ротовой полости (104 мг сухого экстракта листьев плюща в сутки), детям в возрасте 6–12 лет — по 1 таблетке (52 мг сухого экстракта листьев плюща) 2 раза в сутки.

повышенная чувствительность к препаратам плюща.

растение ядовито, что обусловлено высокой токсичностью сапонина гедерина. При контакте кожи с листьями плюща у чувствительных лиц возможно местно-раздражающее действие, развитие контактного дерматита, аллергические реакции. В связи с содержанием в некоторых видах плюща алкалоида эметина при приеме внутрь возможна тошнота и рвота.