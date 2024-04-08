взрослым и детям в возрасте 10–16 лет назначают по 30–40 капель 3 раза в сутки или по ½ мерного стаканчика сиропа (5 мл) 3–4 раза в сутки; детям 4–10 лет — по 20 капель 3 раза в сутки или по 2,5 мл сиропа 4 раза в сутки; детям 1 года—4 лет — по 15 капель 3 раза в сутки или по 2,5 мл сиропа 3 раза в сутки; детям до 1 года — по 10 капель 3 раза в сутки или по 2,5 мл сиропа 2 раза в сутки. Продолжительность лечения — не менее 1 нед; лечение рекомендуется продолжать в течение еще 2 дней после исчезновения симптомов заболевания. Препарат принимают неразбавленным; детям грудного и младшего возраста рекомендуется разбавлять фруктовым соком или чаем.

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать по 1 таблетке 4 раза в сутки, рассасывая в ротовой полости (104 мг сухого экстракта листьев плюща в сутки), детям в возрасте 6–12 лет — по 1 таблетке (52 мг сухого экстракта листьев плюща) 2 раза в сутки.