ПЛЮЩ ОБЫКНОВЕННЫЙ* (HEDERA HELIX*) Действующее вещество
плющ обыкновенный, или плющ вьющийся, — вечнозеленая деревянистая лиана семейства аралиевых. Основными биологически активными веществами, обусловливающими фармакологическую активность листьев, стеблей и плодов плюща, являются тритерпеновые сапонины (содержание в листе растения 0,82–10%). К ним относят α-гедерин, гедеракозид А, гедерасапонины В и С (пентаозиды олеаноловой кислоты), гедерозиды A1, A2, A3, B, C, D1, D2, E1, E2, E3, F, G, H1, H2 и I (производные гедерагенина и олеаноловой кислоты). Кроме сапонинов, в листах плюща вьющегося содержатся дубильные вещества, стероиды (ХС, кампестерин, стигмастерин, ситостерин, α-спинастерин, 5α-стигмастен-7-ол-3β), кумарин скополин, кофейная, хлорогеновая, муравьиная и яблочная кислоты, пектин, смолы, йод (в составе органических соединений), каротин, витамины В, C и Е, углеводы (фруктоза, сахароза, рафиноза, стахиоза, глюкоза, галактоза), небольшое количество эметина, антоцианов (3-глюкозид цианидина) и флавоноидов (рутин, 3-рамнозилглюкозид кемпферола). В состав эфирного масла листа плюща входят гермакрен В, β-элемен, элисен (γ-элемен). В древесине плюща вьющегося содержатся полиацетиленовые соединения фалькаринол и дидегидрофалькаринол.
Экстракт из листьев плюща усиливает секрецию бронхиальных желез, оказывает муколитическое, отхаркивающее и умеренное бронхолитическое действие, обусловленное входящими в его состав гликозидными сапонинами группы тритерпеновых гликозидов, а также обладает тонизирующим эффектом.
При внутреннем и местном применении экстракт из листьев плюща оказывает противовоспалительное, антисептическое и ранозаживляющее действие.
острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания органов дыхания, сопровождающиеся образованием густого и вязкого бронхиального секрета и/или нарушением его отхаркивания — острый и хронический (в том числе обструктивный) бронхит, трахеобронхит, БА, бронхоэктатическая болезнь, бронхоспазм, кашель (в том числе сухой).
взрослым и детям в возрасте 10–16 лет назначают по 30–40 капель 3 раза в сутки или по ½ мерного стаканчика сиропа (5 мл) 3–4 раза в сутки; детям 4–10 лет — по 20 капель 3 раза в сутки или по 2,5 мл сиропа 4 раза в сутки; детям 1 года—4 лет — по 15 капель 3 раза в сутки или по 2,5 мл сиропа 3 раза в сутки; детям до 1 года — по 10 капель 3 раза в сутки или по 2,5 мл сиропа 2 раза в сутки. Продолжительность лечения — не менее 1 нед; лечение рекомендуется продолжать в течение еще 2 дней после исчезновения симптомов заболевания. Препарат принимают неразбавленным; детям грудного и младшего возраста рекомендуется разбавлять фруктовым соком или чаем.
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать по 1 таблетке 4 раза в сутки, рассасывая в ротовой полости (104 мг сухого экстракта листьев плюща в сутки), детям в возрасте 6–12 лет — по 1 таблетке (52 мг сухого экстракта листьев плюща) 2 раза в сутки.
повышенная чувствительность к препаратам плюща.
растение ядовито, что обусловлено высокой токсичностью сапонина гедерина. При контакте кожи с листьями плюща у чувствительных лиц возможно местно-раздражающее действие, развитие контактного дерматита, аллергические реакции. В связи с содержанием в некоторых видах плюща алкалоида эметина при приеме внутрь возможна тошнота и рвота.