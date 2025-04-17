Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща (Cough syrup Dr. Theiss ivy extract)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
173,84
Экономия при брони: -24,86 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
276,46
Экономия при брони: -36,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
166,03
Экономия при брони: -17,09 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
263,95
Экономия при брони: -24,47 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
274,85
Экономия при брони: -35,37 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
176,92
Экономия при брони: -27,98 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
254,65
Экономия при брони: -15,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
172,59
Экономия при брони: -21,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
172,64
Экономия при брони: -21,95 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
263,69
Экономия при брони: -11,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
180,32
Экономия при брони: -25,92 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
280,62
Экономия при брони: -36,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
167,53
Экономия при брони: -13,16 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
256,63
Экономия при брони: -12,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 100 мл №1
Naturwaren
195,10 грн
Сироп от кашля Др.Тайсса с экстрактом плюща сироп флакон стеклянный 250 мл №1
Naturwaren
309,50 грн