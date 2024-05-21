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Бадяга бальзам (277757) - инструкция по применению Косметические средства

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Бадяга бальзам
Цена в городе Киев
от 35,00 грн
Без рецепта
1 шт от 35,00 грн 1 шт от 18,56 грн
В наличии в 152 аптеках
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Производитель
Объем
100 мл
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья

Бадяга бальзам инструкция по применению

Показания к применению

Бальзам Бадяга: Бальзам обладает активным рассасывающим и противоотёчным действием; способствует снижению боли, зуда, исчезновению пигментных пятен; нормализуя процесс салоотделения, уменьшает активность сальных желез, предотвращает развитие угревой сыпи; оказывает бактерицидное и антисептическое действие; активизирует кровоснабжение, расширяет кровеносные сосуды; обеспечивает глубокое очищающее и восстанавливающее действие; укрепляет защитные функции кожи; способствует ослаблению болевых ощущений при радикулите, ревматизме, артрите благодаря расширению сосудов в области нанесения бальзама.

Состав

Пропиленгликоль, глицерин, бадяга, карбомер, раствор NaOH, метилпарабен, вода подготовленная.

Описание действующих веществ

Бадяга либо бодяга препарат животного происхождения, обладающий местным раздражающим, противовоспалительным и анальгезирующим действием. Традиционное народное средство от синяков, ушибов, ревматизма. Растертые в порошок высушенные губки применялись для растирания кожи либо как мазь в смеси с жиром или водой для наложения на кожу. Оказывает местнораздражающее действие (обусловленное содержанием микроскопических иголок оксида кремния).

Глицерин увлажняет; создает защитный слой, оберегает покров от агрессивного воздействия окружающей среды, ультрафиолетовых лучей; очищает; отшелушивает ороговевшие частицы, придает коже гладкость; заживляет, эффективен против трещин на пятках, локтях, коленях. Не вызывает аллергии. Подходит для чувствительного кожного покрова. Совместим с другими косметическими продуктами. Повышает очищающие свойства разных компонентов.

Оливковое масло обладает противовоспалительным эффектом, полезно при наружном применении. Оно замечательно подходит для сухой и чувствительной кожи, смягчая ее и препятствуя потере клетками влаги.

Способ применения

Бальзам наносят на поврежденные участки кожи один или несколько раз в сутки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к отдельным компонентам.

Форма выпуска

Туба 25 г

Срок годности

24 месяца

БАЛЬЗАМ БАДЯГА
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл
от 35,00 грн
В наличии в 152 аптеках
Цены в аптеках
БАЛЬЗАМ БАДЯГА
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл
от 35,00 грн
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