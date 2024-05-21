Бадяга бальзам (277757) - инструкция по применению Косметические средства
Бадяга бальзам инструкция по применению
Показания к применению
Бальзам Бадяга: Бальзам обладает активным рассасывающим и противоотёчным действием; способствует снижению боли, зуда, исчезновению пигментных пятен; нормализуя процесс салоотделения, уменьшает активность сальных желез, предотвращает развитие угревой сыпи; оказывает бактерицидное и антисептическое действие; активизирует кровоснабжение, расширяет кровеносные сосуды; обеспечивает глубокое очищающее и восстанавливающее действие; укрепляет защитные функции кожи; способствует ослаблению болевых ощущений при радикулите, ревматизме, артрите благодаря расширению сосудов в области нанесения бальзама.
Состав
Пропиленгликоль, глицерин, бадяга, карбомер, раствор NaOH, метилпарабен, вода подготовленная.
Описание действующих веществ
Бадяга либо бодяга препарат животного происхождения, обладающий местным раздражающим, противовоспалительным и анальгезирующим действием. Традиционное народное средство от синяков, ушибов, ревматизма. Растертые в порошок высушенные губки применялись для растирания кожи либо как мазь в смеси с жиром или водой для наложения на кожу. Оказывает местнораздражающее действие (обусловленное содержанием микроскопических иголок оксида кремния).
Глицерин увлажняет; создает защитный слой, оберегает покров от агрессивного воздействия окружающей среды, ультрафиолетовых лучей; очищает; отшелушивает ороговевшие частицы, придает коже гладкость; заживляет, эффективен против трещин на пятках, локтях, коленях. Не вызывает аллергии. Подходит для чувствительного кожного покрова. Совместим с другими косметическими продуктами. Повышает очищающие свойства разных компонентов.
Оливковое масло обладает противовоспалительным эффектом, полезно при наружном применении. Оно замечательно подходит для сухой и чувствительной кожи, смягчая ее и препятствуя потере клетками влаги.
Способ применения
Бальзам наносят на поврежденные участки кожи один или несколько раз в сутки.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к отдельным компонентам.
Форма выпуска
Туба 25 г
Срок годности
24 месяца