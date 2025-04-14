Бадяга бальзам

Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
30,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 55
5.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека низких цен
Одесса, просп. Леси Украинки, 16/1
5.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
35,18
Экономия при брони: -2,19 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
5.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
30,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Біла ромашка
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
9.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,16
Экономия при брони: -0,99 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
35,33
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Королева Академика, 98
11.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
35,21
Экономия при брони: -2,22 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Глодан Семьи, 51
11.1 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека низких цен
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
12.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,79
Экономия при брони: -1,77 грн
Біла ромашка
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
13.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
39,60
Экономия при брони: -1,19 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Крымская, 71
13.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека копейка
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 139
14.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
34,16
Экономия при брони: -1,17 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 44
14.1 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека шар@
Одесса, ул. 28-й Бригады, 6
15.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,74
Экономия при брони: -1,72 грн
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Аптека низких цен
Великодолинское, ул. Центральная, 128
17.6 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,08
Экономия при брони: -1,06 грн
Аптека оптовых цен
Черноморск, просп. Мира, 30/194-Н
21.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека низких цен
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
62.1 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
34,86
Экономия при брони: -1,87 грн
Аптека оптовых цен
Сарата, ул. Соборная, 8-А
94.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик