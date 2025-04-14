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Бадяга бальзам

Бадяга бальзам

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 10 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
52,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
41,41 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
30,00
Экономия при брони: -0,60 грн
29,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 55
5.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
52,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, просп. Леси Украинки, 16/1
5.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
35,18
Экономия при брони: -2,19 грн
32,99 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
5.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
30,00
Экономия при брони: -0,60 грн
29,40 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
9.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,16
Экономия при брони: -0,99 грн
32,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
35,33
Экономия при брони: -2,34 грн
32,99 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 98
11.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
35,21
Экономия при брони: -2,22 грн
32,99 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Глодан Семьи, 51
11.1 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
52,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
12.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,79
Экономия при брони: -1,77 грн
26,02 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
13.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
39,60
Экономия при брони: -1,19 грн
38,41 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Крымская, 71
13.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
52,43 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 139
14.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
34,16
Экономия при брони: -1,17 грн
32,99 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 44
14.1 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
51,95 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:30
Одесса, ул. 28-й Бригады, 6
15.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,74
Экономия при брони: -1,72 грн
26,02 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Великодолинское, ул. Центральная, 128
17.6 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,08
Экономия при брони: -1,06 грн
26,02 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черноморск, просп. Мира, 30/194-Н
21.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
51,98 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
62.1 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
34,86
Экономия при брони: -1,87 грн
32,99 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Сарата, ул. Соборная, 8-А
94.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
47,49 грн
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