Бадяга бальзам

Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,00
Экономия при брони: -0,98 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,14
Экономия при брони: -0,97 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,87
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека низкие цены №1
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,42
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,63
Экономия при брони: -1,46 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Куликовка, ул. Шевченко Тараса, 1
28.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Біла ромашка
Славутич, кв-л Полесский, 60
36.5 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,16
Экономия при брони: -0,99 грн
Аптека оптовых цен
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 1
63.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
64.6 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,28
Экономия при брони: -1,11 грн
Аптека 9-1-1
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
65.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126/40
66.8 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,31
Экономия при брони: -1,29 грн
Аптека оптовых цен
Борзна, ул. Независимости, 8
83.5 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека оптовых цен
Летки, ул. Шевченко, 74-А
95.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Біла ромашка
Дымер, ул. Соборная, 73
104.5 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
32,60
Экономия при брони: -0,98 грн
Подорожник
Дымер, ул. Соборная, 11
104.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
30,00
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека оптовых цен
Малая Девица, ул. Слободская, 7-Б
109.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека оптовых цен
Батурин, ул. Ющенко, 19-А
111.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик