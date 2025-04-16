Бадяга бальзам

Николаев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,58
Экономия при брони: -1,56 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,31
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,79
Экономия при брони: -1,62 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
28,00
Экономия при брони: -1,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,52
Экономия при брони: -1,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,65
Экономия при брони: -1,48 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,27
Экономия при брони: -1,25 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,53
Экономия при брони: -1,36 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Николаевская, 22/1
5.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
5.8 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,36
Экономия при брони: -1,34 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
6.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 128-Г/2
7.5 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.1 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,19
Экономия при брони: -1,02 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Полигон, ул. Почтовая, 1-Б
11.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека оптовых цен
Мешково-Погорелово, пер. Мирный, 23
11.8 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белозерка, пер. Торговый, 18-А
49.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 16
56.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,67
Экономия при брони: -1,65 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. 49-й Гвардейской Дивизии, 22-А
56.5 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,32
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Веселиново, ул. Богданова, 1-Б
73.1 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик