Бадяга бальзам

Киев (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Киев
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
34,10
Экономия при брони: -1,02 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,43
Экономия при брони: -1,41 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,70
Экономия при брони: -1,68 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,16
Экономия при брони: -0,99 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,17
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
26,94
Экономия при брони: -0,92 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,52
Экономия при брони: -1,01 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,94
Экономия при брони: -1,92 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,16
Экономия при брони: -0,99 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,16
Экономия при брони: -0,99 грн
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
65,70
Экономия при брони: -16,98 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,99
Экономия при брони: -1,82 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
28,04
Экономия при брони: -1,87 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
25,91
Экономия при брони: -1,43 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,16
Экономия при брони: -0,99 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, просп. Берестейский, 24
3.8 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
32,60
Экономия при брони: -0,98 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Филатова Академика, 7
3.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,52
Экономия при брони: -1,01 грн
Аптека оптовых цен
Киев, пер. Политехнический, 3-В
4.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
4.8 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик