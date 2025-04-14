Бадяга бальзам

Харьков (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
1.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,93
Экономия при брони: -1,91 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 68/114
2.5 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 121
3.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,28
Экономия при брони: -1,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,63
Экономия при брони: -1,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 197
3.6 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,91
Экономия при брони: -1,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Электромеханический, 1
3.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
4.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,16
Экономия при брони: -1,14 грн