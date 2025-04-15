Бадяга бальзам

Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Львов
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
28,02
Экономия при брони: -1,85 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,19
Экономия при брони: -1,02 грн
Біла ромашка
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,85
Экономия при брони: -1,02 грн
Біла ромашка
Львов, ул. Садовая, 2-А
3.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,16
Экономия при брони: -0,99 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Малоголосковская, 40-А
3.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,84
Экономия при брони: -1,67 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,19
Экономия при брони: -1,02 грн
Біла ромашка
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 1-Б
3.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
32,60
Экономия при брони: -0,98 грн
Біла ромашка
Львов, ул. Научная, 35-А
4.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
34,51
Экономия при брони: -1,04 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Научная, 43-А
4.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
Аптека копейка
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,27
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,51
Экономия при брони: -1,34 грн
Аптека низких цен
Львов, просп. Красной Калины, 105
6.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,67
Экономия при брони: -1,50 грн
Любисток
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 163
2.6 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
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Аптека оптовых цен
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Здорова родина
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
45.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
Аптека оптовых цен
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
52.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Біла ромашка
Шептицкий, ул. Героев Майдана, 10
63.1 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,16
Экономия при брони: -0,99 грн
Аптека оптовых цен
Стрый, ул. Ленкавского, 8-Б
63.8 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека нежных цен
Шептицкий, ул. Сокальская, 10
64.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
29,87
Экономия при брони: -1,11 грн