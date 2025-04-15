Бадяга бальзам

Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,35
Экономия при брони: -1,18 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
36,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Крепостная, 51
3.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 51 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,75
Экономия при брони: -1,58 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,56
Экономия при брони: -1,52 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, бульв. Центральный, 28
3.5 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,15
Экономия при брони: -1,53 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
4.1 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,54
Экономия при брони: -1,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,44
Экономия при брони: -1,27 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
5.1 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,23
Экономия при брони: -1,46 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
6.6 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
28,08
Экономия при брони: -2,04 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Винтера / Кияшко, 30/3
7.6 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Запорожье, ул. Космическая, 96
7.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,83
Экономия при брони: -1,66 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Космическая, 87
7.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,31
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Космическая, 98
7.8 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,37
Экономия при брони: -1,20 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
36,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Парамонова, 6
8.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" 100 мл №1
Грин Фарм Косметик
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Космическая, 112
8.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,49
Экономия при брони: -1,72 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 51 мин
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,62
Экономия при брони: -1,85 грн