Апифарм антихрап (APIPHARM) (277752) - инструкция по применению Косметические средства
Апифарм антихрап инструкция по применению
Показания к применению
Рекомендуется в качестве средства для предупреждения сухости слизистой полости носа. Противодействует процессу храпа.
Состав
Масло виноградных косточек, абрикосовое или персиковое масло, экстракт девясила, экстракт корицы, экстракт гвоздики, эфирное масло эвкалипта, эфирное масло лаванды, оливковое масло.
Описание действующих веществ
Оливковое масло обволакивает слизистую и препятствует ее пересыханию.
Персиковое масло смягчает, питает, увлажняет слизистую оболочку носовых ходов и кожу под носом, что очень важно при раздражении, воспалении на фоне ринита; тонизирует стенки сосудов носа, укрепляет их, делает менее проницаемыми, следовательно, уменьшает отек слизистой оболочки; снимает воспаление и гиперемию благодаря обеззараживающему действию; является антиоксидантом и иммуномодулятором, повышает местный иммунитет; устраняет неприятные ощущения (сухость, жжение, зуд), которые развиваются на фоне вирусного ринита; помогает размягчить сухие корки и легко удалить их, в том числе при атрофическом рините, а также при насморке у маленьких детей.
Эвкалиптол усиливает дренажную функцию мерцательного эпителия дыхательных путей, облегчает образование и выделение мокроты.
Масло виноградных косточек обладает бактерицидным, противовирусным, иммуномодулирующим, ранозаживляющим, вяжущим и противовоспалительным воздействием.
Масло абрикосовых косточек масла абрикосовых косточек укрепляет стенки сосудов носа.
Экстракт корицы является сильным антисептиком и используется для лечения фарингитов, тонзиллитов, ангины, его добавляют в растворы для полоскания или ингаляций.
Гвоздика используется для быстрейшего отделения слизи (естественного прочищения горла).
Лавандовое масло оказывает расслабляющее и успокаивающее воздействие на нервную систему.
Способ применения
Два-три раза в день небольшое количество средства нанести на слизистую полости носа.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам.
Форма выпуска
Флакон 10 мл
Срок годности
24 месяца