Оливковое масло обволакивает слизистую и препятствует ее пересыханию.

Персиковое масло смягчает, питает, увлажняет слизистую оболочку носовых ходов и кожу под носом, что очень важно при раздражении, воспалении на фоне ринита; тонизирует стенки сосудов носа, укрепляет их, делает менее проницаемыми, следовательно, уменьшает отек слизистой оболочки; снимает воспаление и гиперемию благодаря обеззараживающему действию; является антиоксидантом и иммуномодулятором, повышает местный иммунитет; устраняет неприятные ощущения (сухость, жжение, зуд), которые развиваются на фоне вирусного ринита; помогает размягчить сухие корки и легко удалить их, в том числе при атрофическом рините, а также при насморке у маленьких детей.

Эвкалиптол усиливает дренажную функцию мерцательного эпителия дыхательных путей, облегчает образование и выделение мокроты.

Масло виноградных косточек обладает бактерицидным, противовирусным, иммуномодулирующим, ранозаживляющим, вяжущим и противовоспалительным воздействием.

Масло абрикосовых косточек масла абрикосовых косточек укрепляет стенки сосудов носа.

Экстракт корицы является сильным антисептиком и используется для лечения фарингитов, тонзиллитов, ангины, его добавляют в растворы для полоскания или ингаляций.

Гвоздика используется для быстрейшего отделения слизи (естественного прочищения горла).

Лавандовое масло оказывает расслабляющее и успокаивающее воздействие на нервную систему.