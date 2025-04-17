Апифарм антихрап (APIPHARM)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
44,56
Экономия при брони: -1,56 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
44,72
Экономия при брони: -1,73 грн
В городах рядом
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Славутич, пл. Центральная, 3/1
37.1 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,10
Экономия при брони: -2,12 грн
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
115.5 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
48,57
Экономия при брони: -1,67 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лисковская, 12/1
118.4 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
46,00
Экономия при брони: -2,95 грн
Аптека 36,6
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
118.4 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
119.0 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
46,61
Экономия при брони: -2,18 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
49,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
121.7 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
50,23
Экономия при брони: -2,41 грн
Аптека низких цен
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121.9 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
44,82
Экономия при брони: -1,83 грн
Аптека низких цен
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122.0 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
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Экономия при брони: -2,09 грн
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АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
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Фармация
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АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
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АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
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АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
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АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
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