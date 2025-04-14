Апифарм антихрап (APIPHARM)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
44,81
Экономия при брони: -1,84 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,07
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
44,77
Экономия при брони: -1,79 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,85
Экономия при брони: -2,89 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
44,85
Экономия при брони: -1,83 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
44,96
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
49,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,88
Экономия при брони: -5,11 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
51,52
Экономия при брони: -3,22 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
46,08
Экономия при брони: -3,12 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
4.1 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,54
Экономия при брони: -2,53 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Канатная, 72
4.8 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
44,46
Экономия при брони: -1,45 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,97
Экономия при брони: -2,94 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Леси Украинки, 16/1
5.3 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,78
Экономия при брони: -2,83 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
5.4 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
44,88
Экономия при брони: -1,91 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 41-А
5.6 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
44,72
Экономия при брони: -1,79 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 33-А
5.8 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,82
Экономия при брони: -2,82 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 49
5.9 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
61,54
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Сегедская, 16
6.0 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,54
Экономия при брони: -2,49 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.1 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
44,98
Экономия при брони: -1,97 грн