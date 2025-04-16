Апифарм антихрап (APIPHARM)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
53,04
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
51,61
Экономия при брони: -2,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,39
Экономия при брони: -2,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,48
Экономия при брони: -2,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,16
Экономия при брони: -2,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
50,92
Экономия при брони: -2,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
51,57
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
44,86
Экономия при брони: -1,89 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
60,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
52,11
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
44,72
Экономия при брони: -1,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
44,74
Экономия при брони: -1,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
6.7 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
51,96
Экономия при брони: -3,08 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
50,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
7.5 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,64
Экономия при брони: -2,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
44,72
Экономия при брони: -1,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
52,07
Экономия при брони: -3,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
50,59
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Ж
12.4 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
44,57
Экономия при брони: -1,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
30.5 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
54,69
Экономия при брони: -2,86 грн