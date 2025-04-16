Апифарм антихрап (APIPHARM)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
49,41
Экономия при брони: -1,61 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,54
Экономия при брони: -2,57 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
46,06
Экономия при брони: -3,02 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,89
Экономия при брони: -3,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,55
Экономия при брони: -2,52 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
44,80
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,60
Экономия при брони: -2,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
50,40
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,23
Экономия при брони: -2,18 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,83
Экономия при брони: -2,85 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,93
Экономия при брони: -3,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,14
Экономия при брони: -2,52 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
51,49
Экономия при брони: -1,63 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
52,08
Экономия при брони: -2,25 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
50,82
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,89
Экономия при брони: -2,90 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
49,89
Экономия при брони: -2,05 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,42
Экономия при брони: -2,38 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,69
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
46,09
Экономия при брони: -3,06 грн