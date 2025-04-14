Апифарм антихрап (APIPHARM)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
50,40
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,15
Экономия при брони: -2,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
49,84
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
49,93
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
46,08
Экономия при брони: -3,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
47,84
Экономия при брони: -1,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,06
Экономия при брони: -2,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,42
Экономия при брони: -2,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
4.7 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
46,06
Экономия при брони: -3,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
48,50
Экономия при брони: -2,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
4.8 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,48
Экономия при брони: -2,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
47,58
Экономия при брони: -1,77 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
48,98
Экономия при брони: -3,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,32
Экономия при брони: -2,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 179
5.1 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
48,58
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
5.1 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
46,01
Экономия при брони: -3,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 181-Б
5.2 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
47,61
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.3 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
48,29
Экономия при брони: -2,41 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.2 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,54
Экономия при брони: -2,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 1-А
6.2 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,38
Экономия при брони: -2,33 грн