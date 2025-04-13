Апифарм антихрап (APIPHARM)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,85
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,26
Экономия при брони: -2,24 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,70
Экономия при брони: -2,67 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
44,46
Экономия при брони: -1,44 грн
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
62,40
Экономия при брони: -16,16 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Константиновская, 71
2.9 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
44,84
Экономия при брони: -1,88 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
46,98
Экономия при брони: -2,56 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,97
Экономия при брони: -3,04 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Соломенская, 14
4.4 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,57
Экономия при брони: -2,57 грн
Подорожник
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
5.1 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
50,40
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Лобановского, 6-А
5.2 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,62
Экономия при брони: -2,61 грн
Аптека низких цен
Киев, наб. Русановская, 4
5.3 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
44,82
Экономия при брони: -1,89 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
5.3 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,30
Экономия при брони: -1,68 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
5.5 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
44,58
Экономия при брони: -1,54 грн
Аптека низких цен
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
5.7 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,11
Экономия при брони: -2,12 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Телиги Елены, 17
5.9 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
46,68
Экономия при брони: -2,19 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Кирилловская, 125
6.3 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
46,29
Экономия при брони: -3,17 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,14
Экономия при брони: -2,11 грн
Аптека шар@
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
6.4 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,08
Экономия при брони: -4,05 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
6.4 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,08
Экономия при брони: -1,92 грн