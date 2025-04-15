Апифарм антихрап (APIPHARM)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
51,14
Экономия при брони: -3,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
46,06
Экономия при брони: -3,01 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
44,84
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,58
Экономия при брони: -2,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
52,33
Экономия при брони: -1,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,01
Экономия при брони: -2,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
46,05
Экономия при брони: -3,03 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
52,20
Экономия при брони: -3,33 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
60,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
50,70
Экономия при брони: -1,88 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 7
4.4 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
49,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
51,38
Экономия при брони: -3,03 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
4.6 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
51,75
Экономия при брони: -2,91 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
51,70
Экономия при брони: -2,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
4.7 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
51,65
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
4.9 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
44,75
Экономия при брони: -1,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
5.0 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,43
Экономия при брони: -2,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
5.1 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
45,23
Экономия при брони: -2,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
5.5 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
57,96
Экономия при брони: -1,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
6.3 км
АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл №1
Фармаком
50,73
Экономия при брони: -2,41 грн